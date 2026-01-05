Logo Inklusion Sitio accesible
EN VIVO: Trasladan a Nicolás Maduro a Corte de Nueva York; últimas noticias sobre su captura

¿Qué pasará con el destino de Nicolás Maduro? Sigue la cobertura minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca sobre el exdictador de Venezuela.

Nicolás Maduro es trasladado a una corte de Nueva York el 5 de enero de 2026.
¿Qué pasa con Nicolás Maduro?|Reuters.
Escrito por:  César Contreras

Nicolás Maduro será presentado este lunes 5 de enero de 2026 en una corte de Nueva York, donde le presentarán los cargos de narcoterrorismo, después de haber sido capturado desde Venezuela y trasladado el fin de semana a Estados Unidos.

Nicolás Maduro es llevado a tribunal en NY

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, son trasladados esta mañana al tribunal del bajo Manhattan, donde iniciará su proceso legal con una audiencia este lunes.

