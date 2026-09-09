CONFIRMADO: Lionel Messi tiene nuevo club en España

Tras retirarse de la selección de Argentina, Lionel Messi se abre paso a nuevos desafíos y otros caminos. Recientemente se confirmó que tendrá nuevo club en España. El campeón del mundo alcanzó un principio de acuerdo, según distintos reportes.

Así como Leo Messi nos emocionó a todos con su carta a su padre, ahora también sorprende fuera de las canchas. El argentino adquirió el CD Eldense, equipo que actualmente compite en la Segunda División española, según Fabrizio Romano.

¿Lionel Messi jugará en España?

Lionel Messi no regresará a España como futbolista. El argentino avanza para convertirse en propietario del CD Eldense, después de alcanzar un principio de acuerdo para adquirir el 100% de las acciones del club.

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Aunque Fabrizio Romano confirmó la operación en la mañana de este miércoles, otros reportes aseguran que está todo arreglado pero aún se debe completar los trámites legales y contractuales, además de recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes.

Lionel Messi |Getty Images

Leo Messi ya es dueño de otros clubes

La expansión de Lionel Messi dentro de la industria del futbol también incluye la propiedad y participación en diferentes instituciones. Actualmente, sus principales proyectos vinculados con clubes son:

CD Eldense (España): Messi alcanzó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones del equipo que compite en la Segunda División española. La operación debe completar los trámites correspondientes.

Messi alcanzó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones del equipo que compite en la Segunda División española. La operación debe completar los trámites correspondientes. UE Cornellà (España): El argentino adquirió el 100% de las acciones del club catalán, que actualmente compite en categorías inferiores del futbol español.

El argentino adquirió el 100% de las acciones del club catalán, que actualmente compite en categorías inferiores del futbol español. Deportivo LSM (Uruguay): Es un proyecto que Messi comparte con Luis Suárez y que forma parte de sus inversiones relacionadas con el futbol.

Es un proyecto que Messi comparte con Luis Suárez y que forma parte de sus inversiones relacionadas con el futbol. Leones de Rosario FC (Argentina): Es un proyecto familiar ubicado en Rosario, ciudad natal de Messi, y administrado por su entorno cercano.

Es un proyecto familiar ubicado en Rosario, ciudad natal de Messi, y administrado por su entorno cercano. Inter Miami (Estados Unidos): Messi mantiene una participación vinculada con la franquicia de la MLS. Además, su acuerdo contempla que pueda asumir una participación mayor en el club después de su retiro.

¿Hasta cuándo tiene contrato Messi en el Inter Miami?

Aunque ahora tendrá un nuevo proyecto en España, Messi continuará como futbolista del Inter Miami hasta diciembre de 2028. El club estadounidense confirmó que renovó su contrato hasta el final de la temporada 2028 de la MLS.

