Argentina rinde este homenaje especial a Messi en todos los partidos tras su retiro: es increíble

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ya comenzó a generar homenajes en todo el futbol de ese país. La AFA tomó una decisión especial para reconocer la trayectoria del capitán, que después de 21 años ya no jugará con Argentina.

¿Cuál es el homenaje que le harán a Messi en el futbol de Argentina?

Todos los partidos de las competiciones masculinas y femeninas del futbol argentino tendrán un momento dedicado a Leo Messi. Los árbitros detendrán los encuentros cuando lleguen al minuto 10 para realizar 60 segundos de aplausos en reconocimiento a su trayectoria.

El capitán de la albiceleste pediría un permiso especial al club de la MLS para viajar a Rosario y estar en el funeral de su padre.|Leo Messi

La decisión de la AFA tiene un significado especial, ya que el minuto 10 fue elegido como referencia al dorsal que Messi utilizó durante la mayor parte de su carrera con la Albiceleste. El homenaje ya comenzó.

TE PUEDE INTERESAR:



Los homenajes comenzaron el mismo miércoles, durante el partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. De esta manera, el futbol argentino comenzará a despedir oficialmente a Messi.

Leo Messi se retiró de la selección argentina con números de GOAT

Messi terminó su trayectoria internacional con cifras históricas. El rosarino disputó 207 partidos con la selección de Argentina y marcó 125 goles, registros que lo colocan como el futbolista con más apariciones y el máximo goleador de la historia de la Albiceleste.

Además, conquistó el Mundial 2022, la Copa América 2021, la Copa América 2024 y la Finalissima 2022. También disputó seis Mundiales y marcó 21 goles en la competición. En Qatar consiguió finalmente el título que había buscado durante buena parte de su carrera internacional.

|X: Lionel Messi

¿Messi se retiró completamente del futbol?

El anuncio de Messi corresponde únicamente a su etapa con la selección de Argentina. Leo continuará jugando a nivel de clubes con el Inter Miami de la MLS, donde tiene contrato hasta finales de la temporada 2028.

Por lo tanto, aunque Argentina ya prepara diferentes homenajes para despedir a su histórico número 10, todavía habrá oportunidad de verlo en el futbol de clubes. Su ciclo con la Albiceleste terminó después de 21 años, pero Messi seguirá jugando.

