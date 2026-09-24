OFICIAL: Suspenden a Coco Carrasquilla y NO jugará con Pumas cerca de un mes

Adalberto "Coco" Carrasquilla protagonizó la jugada más controvertida del empate 1-1 entre Atlas y Pumas, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

Al minuto 86, en una disputa de balón dividido en el mediocampo con el defensa rojinegro Gaddi Aguirre, el árbitro central Óscar Mejía García consideró que la barrida del mediocampista panameño ameritaba tarjeta roja directa por juego brusco grave y fuerza excesiva.La decisión desató el reclamo inmediato de la banca universitaria.

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El director técnico Esteban Solari pidió la intervención del videoarbitraje argumentando que el jugador intentó recoger la pierna para evitar el impacto de lleno. Pese a las protestas, el VAR, encabezado por Daniel Quintero Huitrón, no llamó a revisión en pantalla.

Tras el reporte arbitral, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol oficializó los partidos de suspensión para el seleccionado canalero. La pausa obligada la Liga BBVA MX coincide con la ventana internacional, ya que Carrasquilla fue convocado por la Selección de Panamá para disputar la doble cartelera de Fecha FIFA frente a los combinados de India y Nueva Zelanda, estando cerca de un mes fuera con el conjunto universitario.

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Fecha y hora para el regreso de Coco Carrasquilla con Pumas en la Liga MX

Cumplido su castigo en el Apertura 2026 en la fecha 10, y su llamado con el representativo nacional, el "Coco" volverá a las canchas del futbol mexicano para un duelo crucial, el choque ante Cruz Azul por la Jornada 11.

El compromiso se disputará el 11 de octubre a las 19:00 horas sobre el césped del Estadio Olímpico Universitario, marcando el retorno del mediocampista con los Pedregal.

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