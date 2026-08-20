CONFIRMADO: Pumas obtiene al mejor jugador de la Liga BBVA MX

Pumas UNAM podrá presumir que tendrá al futbolista mejor valorado de la Liga BBVA MX en el EA FC 27. El futbol mexicano regresará de forma oficial a la siguiente entrega del videojuego desarrollado por EA Sports luego de cinco años de ausencia. Uno de los modos más jugados por los aficionados es el ‘Ultimate Team’, donde las valoraciones más altas de la liga nacional ya fueron filtradas.

De acuerdo a la información que compartió el usuario @EscorciaMx en X, especializado en EA FC, Keylor Navas será el jugador mejor valorado de la Liga BBVA MX en esta entrega que se estrenará el próximo mes de septiembre. El portero de Pumas tendrá una valoración de 80, según su filtración. Cabe resaltar que EA Sports todavía no reveló las calificaciones del futbol mexicano, por lo que debe ser tomado “con pinzas”.

Los tres mejores jugadores de la Liga BBVA MX en el EA FC 27

Navas será el jugador con valoración más alta dentro del balompié nacional y, de acuerdo a las filtraciones, Paulinho ocupará el segundo lugar. El delantero del Toluca tendrá una calificación de 79, mientras que Roberto Alvarado completará el podio de la Liga BBVA MX. La figura de Chivas y de la Selección Mexicana tendrá una valoración general de 78, cerrando el top 3 del futbol mexicano.

Las calificaciones filtradas generaron opiniones divididas entre los aficionados. Algunos señalan que las mismas son bajas respecto al nivel que muestran ciertos jugadores en cada jornada del Apertura 2026. Mientras que otros creen que algunas calificaciones son exageradas. Con el transcurso de las horas, EA Sports debería revelar de forma oficial las valoraciones de la Liga BBVA MX como ya sucedió con otras ligas recientemente.

TE PUEDE INTERESAR:



Los mejores jugadores de la Liga BBVA MX en el EA FC 27 (top 17)