EA SPORTS FC 27 revela sus 27 futbolistas mejor valorados

El debate por las calificaciones de EA SPORTS FC 27 ya comenzó. EA Sports reveló a los 27 futbolistas masculinos y 27 femeninos mejor valorados de la nueva edición, con Kylian Mbappé, Erling Haaland y Alexia Putellas como los nombres que dominan la parte más alta del ranking.

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En la categoría masculina, Mbappé y Haaland comparten el primer puesto con una valoración global de 91. Detrás aparecen Rodri, Ousmane Dembélé y Vitinha, todos con 90. Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois y Jude Bellingham completan el grupo de jugadores con 90 de valoración.

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Uno de los ascensos más destacados corresponde a Michael Olise, quien mejora cuatro puntos hasta alcanzar un GLB de 90. El ranking también incluye a figuras latinoamericanas como Lionel Messi y Vinícius Júnior, ambos con 89, además de Gabriel, Willian Pacho y Luis Díaz.

En el futbol femenino, Alexia Putellas conserva el primer lugar con 91, seguida por Aitana Bonmatí y Khadija Shaw, ambas con 90. Caroline Graham Hansen, Mariona, Ewa Pajor, Claudia Pina y Temwa Chawinga completan los primeros puestos.

Entre las principales mejoras destaca Yui Hasegawa, quien alcanza 88 de valoración tras subir tres puntos. Hannah Hampton también registra un incremento de tres puntos y aparece en el puesto 27 con 87. La brasileña Debinha figura entre las mejores del mundo con un GLB de 87.

The ratings are official. The debate has officially begun.



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EA Sports continuará revelando las calificaciones por liga entre el 18 y el 21 de agosto, mientras que la base de datos completa estará disponible el 21 de agosto sin estilos de juego. Una versión actualizada, posterior al cierre del mercado internacional de fichajes e incluyendo estilos de juego, llegará el 10 de septiembre.

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Además, la comunidad podrá participar en Destino a la Gloria, la primera campaña de Football Ultimate Team de la temporada. Del 21 de agosto al 10 de septiembre, los jugadores podrán votar por las figuras que consideran que tendrán mayor impacto durante la temporada. Los futbolistas seleccionados recibirán mejoras dinámicas basadas en su rendimiento real.

EA SPORTS FC 27 llegará el 25 de septiembre de 2026 a PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El acceso anticipado comenzará el 18 de septiembre para las ediciones correspondientes.