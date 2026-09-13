ÚLTIMA HORA: Campeón con Cruz Azul es nuevo entrenador del Necaxa

Tras la destitución de Martín Varini por los malos resultados cosechados con el Necaxa, la directiva de los Rayos se movió con rapidez para concretar a su sustituto y mantener vivas las aspiraciones del equipo en el Apertura 2026.

De acuerdo con el reporte del periodista César Luis Merlo, Juan Reynoso es el nuevo director técnico del conjunto hidrocálido. El estratega peruano llegará a México este lunes 14 de septiembre para firmar el contrato que lo vinculará con el club hasta diciembre de 2027.

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Martín Varini llegó al Club Necaxa el 8 de diciembre de 2025 para asumir el Clausura 2026 y permaneció en el banquillo hasta el 12 de septiembre de 2026, fecha en la que fue cesado tras caer 0-1 ante Puebla en la jornada 8 del presente certamen. Durante su ciclo al frente de los Rayos, el estratega uruguayo sumó 25 partidos de Liga MX, con un balance de 8 victorias, 5 empates y 12 derrotas.

Cabe recordar que Reynoso tocó la gloria con Cruz Azul tanto de jugador como de entrenador, terminando con una sequía histórica para La Máquina en el Guard1anes 2021, certamen en el que vencieron a Santos Laguna en el Estadio Azteca para conquistar su noveno título de liga.

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Los números de Juan Reynoso como DT en la Liga MX

En la Primera División de México, Juan Reynoso dirigió a Cruz Azul (2021-2022) y Puebla (2019-2020), con un balance global de 120 partidos: 52 victorias, 29 empates, 39 derrotas, 51.39% de efectividad y dos títulos oficiales.

Su mayor logro fue romper la sequía celeste de 23 años al conquistar la Liga MX en el Guard1anes 2021 (torneo donde igualó el récord histórico de 12 triunfos consecutivos) además de levantar el Campeón de Campeones y cerrar su ciclo en La Noria con una efectividad del 57.66% en 74 encuentros.

Previamente, al frente de La Franja acumuló 46 compromisos (16 victorias, 9 empates y 21 caídas), destacando por devolver al club a una Liguilla tras cinco años de ausencia. Su recorrido en el balompié nacional se complementa con 40 duelos dirigidos en Cruz Azul Hidalgo en la división de plata, sumado a sus etapas como auxiliar técnico tanto en el conjunto poblano como en el propio Necaxa.

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