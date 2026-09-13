Partidos de HOY domingo 13 de septiembre en la Semana 1 de la NFL
Conoce los juegos restante de la semana 1 en el arranque de la tempoerada regular de la NFL 2026
La temporada regular 2026 de la NFL ha comenzado oficialmente, dando inicio a un trayecto de 18 semanas repleto de competencia feroz, plantillas renovadas y la mira puesta en el Super Bowl, el próximo 14 de febrero de 2027.
Tras el silbatazo inicial entre los Patriots y los campeones defensores Seahawks, con triunfo para Seattle, sumado al cruce internacional en Melbourne donde los 49ers se impusieron a los Rams, el grueso de la liga entra en acción para disputar el primer domingo completo de football del año.
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Partidos de hoy (Domingo 13 de septiembre)(Horarios en tiempo del centro de México)
11:00 hrs
- Chicago Bears en Carolina vs Panthers
- Baltimore Ravens en Indianapolis vs Colts
- Atlanta Falcons en Pittsburgh vs Steelers
- Cleveland Browns en Jacksonville vs Jaguars
- Tampa Bay Buccaneers en Cincinnati vs Bengals
- New York Jets en Tennessee vs Titans
- New Orleans Saints en Detroit vs Lions
- Buffalo Bills en Houston vs Texans
14:25 hrs
- Arizona Cardinals en Los Angeles Chargers
- Green Bay Packers en Minnesota Vikings
- Miami Dolphins en Las Vegas Raiders
- Washington Commanders en Philadelphia Eagles
Sunday Night Football (18:20 hrs)
Dallas Cowboys en New York Giants
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Último partido de la Semana 1: Monday Night Football (Lunes 14 de septiembre)
- Encuentro: Denver Broncos en Kansas City Chiefs
- Horario: 18:15 hrs (Centro de México)
- Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium
La primera semana cierra con una rivalidad directa en el Oeste de la AFC, donde los Chiefs inician la campaña ante su público mientras los Broncos buscan dar un golpe sobre la mesa y llevarse un triunfo divisional como visitantes.
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The journey to the Lombardi starts today 👀 pic.twitter.com/AAUDQFDi3l— NFL (@NFL) September 9, 2026