Partidos de HOY domingo 13 de septiembre en la Semana 1 de la NFL

La temporada regular 2026 de la NFL ha comenzado oficialmente, dando inicio a un trayecto de 18 semanas repleto de competencia feroz, plantillas renovadas y la mira puesta en el Super Bowl, el próximo 14 de febrero de 2027.

Tras el silbatazo inicial entre los Patriots y los campeones defensores Seahawks, con triunfo para Seattle, sumado al cruce internacional en Melbourne donde los 49ers se impusieron a los Rams, el grueso de la liga entra en acción para disputar el primer domingo completo de football del año.

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Partidos de hoy (Domingo 13 de septiembre)(Horarios en tiempo del centro de México)

11:00 hrs



Chicago Bears en Carolina vs Panthers

Baltimore Ravens en Indianapolis vs Colts

Atlanta Falcons en Pittsburgh vs Steelers

Cleveland Browns en Jacksonville vs Jaguars

Tampa Bay Buccaneers en Cincinnati vs Bengals

New York Jets en Tennessee vs Titans

New Orleans Saints en Detroit vs Lions

Buffalo Bills en Houston vs Texans

14:25 hrs



Arizona Cardinals en Los Angeles Chargers

Green Bay Packers en Minnesota Vikings

Miami Dolphins en Las Vegas Raiders

Washington Commanders en Philadelphia Eagles

Sunday Night Football (18:20 hrs)

Dallas Cowboys en New York Giants

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Último partido de la Semana 1: Monday Night Football (Lunes 14 de septiembre)

Encuentro: Denver Broncos en Kansas City Chiefs

Denver Broncos en Kansas City Chiefs Horario: 18:15 hrs (Centro de México)

18:15 hrs (Centro de México) Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium

La primera semana cierra con una rivalidad directa en el Oeste de la AFC, donde los Chiefs inician la campaña ante su público mientras los Broncos buscan dar un golpe sobre la mesa y llevarse un triunfo divisional como visitantes.

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