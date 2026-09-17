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CONFIRMADO: Toluca es LÍDER GENERAL de DOS torneos en el Apertura 2026 y le saca 5 puntos al América

El conjunto de los Diablos Rojos no ha conocido la derrota en las 9 jornadas disputadas del Apertura 2026.

Escudo del Toluca

Escrito por: Sebastian Cortés

El proyecto deportivo del Toluca ha dado grandes resultados en los últimos años, donde tanto el primer equipo como el de la categoría inferior Sub-21 viven grandes momentos durante la primera parte del Apertura 2026.

Retomando la categoría inferior, los dirigidos por Cristian Viola viven un enorme momento futbolístico, donde durante 8 jornadas del Apertura 2026 no han conocido la derrota, con un récord de 5 victorias y 3 empates. En su último partido vencieron 2-0 a los rojinegros del Atlas en las Instalaciones de Metepec.

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Un reflejo del primer equipo

Los dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed viven un enorme momento en el Apertura 2026, días después de conquistar otro trofeo internacional al vencer a Monterrey en la final de la Leagues Cup 2026.

Los Diablos son líderes absolutos del Apertura 2026 con un registro de seis victorias, un empate y solo una derrota, sumando 19 puntos.

En ambas competiciones los escarlatas lideran con absoluta autoridad. En la categoría inferior llevan una ventaja de 5 puntos, mientras que en la Primera División compiten constantemente codo a codo para demostrar quién es el mejor equipo del torneo, jornada tras jornada.

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¿Cuándo juega Toluca en el Apertura 2026?

Como los torneos de fuerzas básicas y la Primera División llevan un calendario espejo, los próximos compromisos del Club Toluca Sub-21 y del Toluca FC serán contra Santos Laguna:

  • Categoría Sub-21: Juegan en las Instalaciones de Metepec a las 9:00 horas.
  • Primer Equipo: Juegan en la cancha del Estadio Nemesio Diez el domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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