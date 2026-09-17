Lo tacharon como el culpable de la eliminación de México y hoy no será convocado a la Selección

Edson Álvarez tiene altas probabilidades de no formar parte de la próxima convocatoria de la Selección Mexicana. A pesar de ser uno de los capitanes del combinado azteca, el ‘Machín’ no entraría en la consideración de Rafael Márquez para su primera lista oficial pensando en su debut como seleccionador nacional.

El motivo principal de su posible ausencia sería la escasa cantidad de minutos que arrastra con el West Ham en este inicio de temporada. El mediocampista mexicano no ha jugado ni un solo partido con el equipo inglés en las primeras siete jornadas de la EFL Championship (Segunda División), por lo que corre muy por detrás en la consideración.

Edson Álvarez fue señalado por los aficionados como culpable en la eliminación de México

Esta información también fue relacionada con la relación distante que se generó entre el jugador y los aficionados luego de la eliminación de México en el Mundial 2026. Inglaterra superó a la Selección Mexicana por 3-2 en los Octavos de Final y Edson Álvarez fue señalado como culpable por los aficionados en el tercer gol de los ingleses.

Ezri KONSA (L) of England fights for the ball with Raul Jimenez (R) of Mexico during the match Mexico (Mexican National team) vs (and) England as part of the FIFA World Cup 2026, Round of 16, at Mexico City Stadium, on July 05, 2026, in Mexico city, Mexico.|Gustavo Valdez/Gustavo Valdez

En el momento de forcejear con Harry Kane por obtener la posesión del balón, su marcación no fue precisa y la pelota cayó en los pies de Anthony Gordon, quien trató de eludir al portero Raúl Rangel y este no tuvo más remedio que cometer penal. Posteriormente, Kane ejecutó desde los once pasos y marcó el 3-1 parcial para estirar la ventaja de los ingleses.

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Según la visión de varios aficionados, el ‘Machín’ pudo haber manejado mejor la jugada, evitando que la misma terminara en penal a favor de Inglaterra. De todos modos, Rafa Márquez respaldó recientemente a Edson Álvarez.

¡HDSPM, cuánto lo odio a Edson Álvarez!



Lo vuelvo a ver y me vuelvo a revolcar del coraje.



¿¡Cómo vas a rechazar así, HDP!? pic.twitter.com/dQ5CkEU3yr — Alex (@MrAzul97) July 9, 2026

El apoyo de Rafa Márquez a Edson Álvarez

Durante su presentación como entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez reconoció que Edson Álvarez atraviesa un momento complicado en Inglaterra. Sin embargo, dejó claro que mantiene comunicación con el mediocampista y que continúa considerándolo una pieza importante por su liderazgo dentro del vestidor.

Crédito: Mexsport

“Edson para nosotros es un jugador muy importante, es un referente, es un líder”, declaró el nuevo seleccionador nacional. Además, recordó que el ‘Machín’ conserva la capitanía y aseguró que tratarán de acompañarlo mientras define su situación deportiva con el West Ham.

“Vamos a intentar ayudarlo en lo que más se pueda”, agregó Márquez, quien considera que el futbolista se ganó el respaldo del combinado azteca por su compromiso durante los últimos años.

Estas declaraciones muestran que una posible ausencia en la primera convocatoria no representaría un cierre definitivo para Edson Álvarez. La falta de actividad podría dejarlo fuera de los partidos contra Colombia y Perú, pero Márquez todavía lo contempla como un referente para el nuevo proceso de la Selección Mexicana.