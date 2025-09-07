Confirman oferta de Pumas por el capitán de la Selección de Camerún

El reportero Fernando Esquivel confirmó en sus redes sociales que el conjunto de Pumas habría hecho una oferta por Vincent Aboubakar, delantero que se encuentra como agente libre y que es el capitán de la Selección de Camerún.

La propuesta de los universitarios sería para firma por UN año con opción a renovar, ofreciéndole un salario similar al percibido por su paso en Europa.

🚨💣😼🇨🇲 EXCL. Pumas presentó oferta contractual a Vincent Aboubakar ->Firma como Agente Libre por 1 año con opción a renovar

->Compiten con otros equipos de bajo perfil en Europa

->Esperan respuesta

— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 6, 2025

Por ahora, el jugador estaría contemplando la propuesta con el objetivo de poder mantenerse en el futbol europeo. Uno de los motivos por los que podría decidir llegar la futbol mexicano es para poder adaptarse de cara al Mundial de 2026. La Selección de Camerún sigue peleando por un lugar a la Copa del Mundo.

¿Quién es Vincent Aboubakar?

Vincent Aboubakar, delantero centro de 33 años con 1.84 metros de altura. Es seleccionado nacional de Camerún y actualmente, el capitán.

Es un delantero con amplia experiencia en Europa pues ha jugado en los siguientes equipos:



Coton Sport FC

Valenciennes FC

FC Lorient

Oporto

Besiktas

Al-Nassr

Hatayspor

Ha logrado disputar Champions League, Europa League y Conference League. En lo que lleva de carrera ha disputado un total de 429 partidos, acumulando 28,464 minutos en el terreno de juego, en los que ha logrado marcar 171 goles y dar 55 asistencias.

Con la Selección de Camerún ha disputado un total de 112 juegos, acumulando 7, 511 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar 45 goles y dar nueve asistencias.