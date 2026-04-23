En Argentina confirman que River Plate quiere fichar a FIGURA de Tigres

Este jueves 23 de abril del 2026, en un programa deportivo en Argentina, dieron a conocer que el conjunto de River Plate tiene el plan de poder fichar a un jugador de Tigres durante el mercado de verano.

La figura que estarían buscando de Tigres sería el atacante argentino Ángel Correa. Futbolista de 31 años que ha demostrado ser clave en el once de los felinos y que en la Liga BBVA MX partido tras partido demuestra su gran nivel y momento que vive con goles, asistencias y momentos destacados.

Por el momento, los reporteros detallaron que River tiene interés en el jugador pero reconocieron que puede ser una operación difícil de concretarse porque tiene contrato con el equipo hasta 2030, Tigres pagó una fuerte cantidad por fichar al jugador por lo que su salida no sería tan sencilla y por el salario que recibe Correa, un monto que difícilmente podría igualar River Plate.

"Lo que les puedo contar y confirmar es que River va avanzar a fondo para mitad de año por Ángel Correa. El hombre de la Selección de Argentina, de los Tigres de México. Tiene contrato hasta 2030, está bien, jugando y lo más difícil creo que va a ser la cuestión salarial. Tigres lo pagó en 8 millones de euros y porque el jugador tiene un contrato hasta 2030. River viene con la metodología de buscar límites salariales en los refuerzos".

"RIVER VA A AVANZAR A FONDO POR ÁNGEL CORREA. ES EL ELEGIDO" El Millonario ya piensa en los refuerzos para el plantel. ▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sV4odLKn2s — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 23, 2026

Si bien, por el momento no se ha confirmado algun acercamiento de River Plate a Tigres, se podría tratar solo de un rumor. El futbolista se encuentra pasando por un buen momento futbolistico y se ha convertido en pieza fundamental del once inicial.

Los números de Ángel Correa en Tigres

Ángel Correa tiene dos temporadas en México en las que ha logrado acumular 47 partidos con Tigres, en los que ha marcado 21 goles y ha dado ocho asistencias en un total de 3961 minutos en el terreno de juego.

