Este es el buen presente de las Selecciones Mexicanas en los procesos mundialista y olímpico

México es uno de los países con tradición futbolera más grande del mundo, por ello ver que sus equipos no se clasifiquen o no tengan buenos torneos, genera múltiples comentarios. Sin embargo, el presente luce alentador con cada una de las Selecciones Mexicanas que han hecho un trabajo extraordinario en el proceso mundialista y también en el olímpico rumbo a 2028.

¡Nueva piel de Argentina! Tradición y cultura rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Por qué se dice que las Selecciones Mexicanas están en gran momento?

Hoy no se puede negar que las selecciones mexicanas han tenido procesos mundialista y olímpico destacados. El último gran logro fue el del combinado tricolor femenil Sub-17, que clasificó al Mundial de la especialidad a disputarse en Marruecos este mismo año. Por ello, vale la pena un recuento de los logros más inmediatos.

En estos momentos, los diferentes equipos (femeniles y varoniles) acumulan nueve clasificaciones consecutivas a sus respectivas Copas del Mundo. Hombres y mujeres han logrado el gran objetivo de alcanzar boletos a los torneos más importantes. Y he aquí el listado oficial de esos objetivos deportivos conseguidos.

Sub-17 de hombres: 2023, 2025 y 2026.

Sub-17 de mujeres: 2024, 2025, 2026.

Sub-20 de hombres: 2025.

Sub-20 de mujeres: 2024 y 2026.

¿Qué se viene en el futuro de las Selecciones Mexicanas?

Dado que México recibió la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese no se cuenta como logro de clasificación, pero de inmediato se vienen clasificatorios realmente importantes. Y es que son 3 las competiciones donde México quiere alcanzar un boleto de manera inmediata. Allí, se destaca que tanto el equipo femenil, como el varonil… buscarán su clasificación a Los Ángeles 2028. Mientras que los hombres buscarán su cupo para el Mundial Sub-20 que tiene como sedes a Uzbekistán y Azerbaiyán en 2027.

#Fútbol ⚽️



Tras un 2022 difícil, México 🇲🇽 acumula 9 clasificaciones consecutivas



🚹U17: 2023, 2025, 2026 ✅

🚺U17: 2024, 2025, 2026 ✅

🚹U20: 2025 ✅

🚺U20: 2024 y 2026 ✅



Este 2026 quedan por jugar LOS MISMOS boletos que no se pudieron obtener en 2022:



🎟️ JJOO 🇺🇸… https://t.co/rPanqDg2si pic.twitter.com/zNuwAFRxg9 — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 22, 2026

Esto completaría un ciclo completamente exitoso. Y es que todo cerraría con tus representantes (masculino y femenino) clasificados a los Juegos Olímpicos y a tu seleccionado que sería la base de ese equipo (Sub-20) en la máxima competencia (Mundial), es vital para cerrar procesos mundialistas y olímpicos de excelencia.