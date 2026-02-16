Conoce cuál es la gran deuda que América tiene con su afición

El Club América vivió una época dorada dentro de la historia de la institución. Con un tricampeonato que no se veía hace mucho tiempo a nivel nacional, la afición realmente quedó encantada con el equipo dirigido por André Jardine. Sin embargo, está perfectamente entendido por todos que la gran deuda del club está en el torneo regional.

¡GOL de Édgar Guerra ! | Puebla 2 - 0 Pumas | J6 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cuándo fue la última vez que el América ganó la Concachampions?

La última vez que el conjunto azulcrema se coronó en la antes llamada Liga de Campeones de la Concacaf fue hace 10 años. Dicha eliminatoria se la ganaron al Tigres con global de 4-1 entre la final de ida y vuelta. Por ello, la afición reconoce que hay una deuda en el ámbito de Norte, Centroamérica y Caribe.

Dicho torneo lo iniciaron en el Grupo E, con solo tres participantes en total. Enfrentaron en dos ocasiones al Motagua de Honduras y otro par al Walter Ferreti de Nicaragua. Se clasificaron a la siguiente ronda gracias a sus 10 puntos, por ganar 3 y empatar 1 compromiso. En ese momento avanzaba a los cuartos de final solamente el líder de sector.

En cuartos eliminaron al Seattle Sounders con global de 5-3; en semifinales sacaron al Santos Laguna con un limitado 1-0 y en la final derrotaron a los Tigres. Con esto, representaron a México y la Concacaf en el Mundial de Clubes de 2016. En dicho torneo llegaron instalados a la Segunda Ronda, donde eliminaron al Jeonbuk Hyundai (1-2) de Corea del Sur. Esto para caer ante el Real Madrid (0-2) en semifinales.

El partido por el tercer lugar no pudo ser, pues al empatar a dos tantos, se fueron hasta la definición desde el manchón penal para perder 3-4 ante el Atlético Nacional colombiano.

¿Cuántos clubes ganaron la Concachampions desde que América campeonó?

La realidad es que para los estándares del conjunto de Coapa, 10 años sin campeonato es bastante, por ello han sido varios los equipos que ganaron este torneo. Incluso sucedió que un equipo de la MLS venció a uno de México en la final.