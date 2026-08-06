Lo consiguió ante Atlético San Luis: el nuevo récord de Messi con Inter Miami en la Leagues Cup

Tras confirmarse el calendario de la Leagues Cup, Lionel Messi volvió apenas 17 días después de disputar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su regreso con Inter Miami dejó una actuación estelar frente al Atlético San Luis y un nuevo récord.

En el triunfo por 4-2, Lionel Messi anotó 2 goles y dio 1 asistencia para liderar la remontada del conjunto de Florida. Con esa actuación alcanzó los 14 tantos en apenas 12 partidos de Leagues Cup, una cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico de la competencia.

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Messi amplía su récord en la Leagues Cup

El encuentro comenzó con ventaja para Atlético San Luis apenas a los cuatro minutos. Sin embargo, Messi respondió rápidamente con el gol del empate, volvió a marcar antes del descanso y ejecutó el tiro de esquina que terminó en el cuarto tanto de Inter Miami.

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¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en su carrera?

Además del nuevo récord en la Leagues Cup, el capitán argentino llegó a 921 goles como profesional y quedó cerca de los 976 de Cristiano Ronaldo. A sus 39 años volvió a demostrar que mantiene un papel determinante, incluso después de una temporada exigente y con poco tiempo de descanso.

Lionel Messi quiere romper el maleficio|X: Argentina

Inter Miami vuelve a apoyarse en Lionel Messi

La Leagues Cup ha sido un torneo especial para Inter Miami desde la llegada del argentino en 2023. En esa edición conquistó el primer título de la historia del club. Después disputó la final de 2025 y ahora volvió a iniciar el certamen con una victoria.

Messi tendrá más responsabilidad en el ataque

Inter Miami afrontará el resto del torneo con varias bajas ofensivas. Luis Suárez no participa por la sanción que arrastra desde la final de 2025, mientras que Tadeo Allende continúa lesionado y Mateo Silvetti también presenta molestias físicas.

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Ese panorama aumenta la responsabilidad de Messi, quien deberá asumir un papel todavía más importante para mantener al equipo como protagonista. Además, la adaptación de Casemiro en el equipo podría ser clave para el juego del argentino.

Calendario de Inter Miami en la Leagues Cup 2026