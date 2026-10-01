Construyen coloso de 780 mdd con firma asociada a estadios de la Liga BBVA MX: el nuevo inmueble exclusivo para el futbol en Nueva York

El New York City FC, franquicia de la Major League Soccer (MLS), inició la construcción del Etihad Park, el cual será el primer estadio en la ciudad de Nueva York destinado de manera exclusiva a la práctica del futbol.

Desde su fundación, el equipo ha disputado sus partidos como local en estadios de beisbol adaptados, como el Yankee Stadium y el Citi Field.

El proyecto, ubicado en la zona de Willets Point en Queens, requirio una inversión de 780 millones de dólares, procedentes en su totalidad de fondos privados.

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Diseño y relación con la Liga BBVA MX

El diseño arquitectónico del inmueble, que tendrá capacidad para 25,000 espectadores, está a cargo de la firma HOK. Esta compañía internacional cuenta con experiencia comprobada en México a través de su filial HOK México y su antigua división deportiva HOK Sport (actualmente conocida como Populous), con participación directa en dos de los estadios más recientes y mundialistas de la Liga BBVA MX.

Por un lado, en el Estadio Akron (Club Deportivo Guadalajara), HOK México fue responsable de la arquitectura y el desarrollo del proyecto ejecutivo.

Por otro lado, en el Estadio BBVA (Club de Futbol Monterrey), Populous se encargó del diseño original, mientras que HOK México también colaboró en el desarrollo del proyecto ejecutivo de dicha obra.

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Infraestructura y operación eléctrica

El Etihad Park está proyectado para ser el primer estadio de la MLS con un funcionamiento totalmente eléctrico. Los planos incluyen la instalación de paneles solares en la estructura del techo y un sistema subterráneo de captación de agua pluvial destinado al riego y mantenimiento de la cancha.

Los trabajos de construcción comenzaron a finales de 2024 tras la aprobación de los permisos correspondientes. La fecha programada para la inauguración y apertura del estadio al público es julio de 2027.

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