Gilberto Mora ya tiene contraparte; Estados Unidos presume a su joya de 17 años que amenaza a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol sabe que tiene en Gilberto Mora un prospecto muy especial que poco a poco demuestra su calidad en escenarios internacionales, el canterano de los Xolos de Tijuana es el nuevo '10' del combinado nacional y anotó en el empate a un tanto frente a Colombia en esta Fecha FIFA. A pesar de que lo vemos como un caso único, el vecino de la frontera norte puede presumir a su 'Morita' y ese es Cavan Sullivan.

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El mediocampista ofensivo de 17 años es canterano del Philadelphia Union de la Major League Soccer y actualmente tiene un valor de 10 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt. A su corta edad, Sullivan puede presumir 10 goles y nueve asistencias con el equipo mayor y por si fuera poco, ya lleva dos tantos con el cuadro nacional de los Estados Unidos.

No conforme con lo que ha mostrado en el terreno de juego, también su situación fuera de éste le sonríe. El volante de los Estados Unidos tiene pasaporte alemán gracias a su familia materna y podría contar como 'europeo' si da el salto al 'Viejo Continente'. De hecho, Sullivan cuenta con un acuerdo preestablecido con el City Group y no sería nada raro verlo en unos años vistiendo la casaca del Manchester City en Inglaterra.

Mora es más costoso

A pesar de las buenas referencias del estadounidense, Gilberto Mora casi triplica el valor de Sullivan según el portal especializado Transfermarkt. El mundialista mexicano en la pasada Copa del Mundo Norteamérica 2026 cuesta 25 millones de euros y tiene de su lado a Rafael Pimenta; una de las mejores agentes del mundo.

Finalmente, se espera que ambos pueden dar el salto al futbol de Europa y pensar que podrían liderar tanto a México como a Estados Unidos en los años venideros para acrecentar la rivalidad en Concacaf.