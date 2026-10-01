Link GRATIS para ver EN VIVO partidos de la Fecha FIFA del sábado 3 de octubre

La Fecha FIFA continúa. Ahora, desde la cancha del mítico State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale, Arizona, México enfrentará a Estados Unidos en su tercer partido en la nueva era bajo el mando de Rafael Márquez.

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¿Cómo inició la nueva era de Rafael Márquez?

Rafael Márquez lleva en su corto historial al frente de la Selección Mexicana Mayor dos empates. El primer partido, muy disputado, fue frente a Colombia; el segundo fue frente a Perú, dos selecciones sudamericanas que pusieron en apuros al Tri. En ambos compromisos, México vino de atrás para empatar, firmando un idéntico marcador de 1-1.

Ahora, el estratega mexicano vivirá su primer Clásico de la Concacaf el próximo sábado 3 de octubre, donde se medirá al conjunto estadounidense como un ensayo de alto calibre previo a la Nations League y la Copa Oro, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).



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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Estados Unidos?

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