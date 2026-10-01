FECHA y HORA del Clásico Joven América vs Cruz Azul en plena Fecha FIFA

El partido amistoso entre Cruz Azul y Club América se llevará a cabo este jueves 1 de octubre de 2026 a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro internacional tendrá como sede el Snapdragon Stadium en la ciudad de San Diego, California.

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La organización de este Clásico Joven amistoso se definió para aprovechar la pausa del torneo regular provocada por la Fecha FIFA de octubre. Ambos clubes utilizarán este compromiso en territorio estadounidense para mantener el ritmo competitivo de cara a la reanudación del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Para este compromiso, ambas plantillas contarán con ausencias notorias. En las bajas de Cruz Azul se confirma la ausencia de Rodolfo Rotondi y Amaury García. Por parte de las Águilas, el mediocampista Alan Cervantes no jugará a causa de una lesión.

Asimismo, la escuadra azulcrema presenta bajas por actividad internacional, ya que futbolistas como Israel Reyes e Isaías Violante no verán minutos tras ser llamados por Rafael Márquez en la Selección Mexicana.

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El antecedente más reciente entre estas dos instituciones ocurrió en la Jornada 8 del presente certamen. En aquel enfrentamiento de carácter oficial, el conjunto celeste se impuso con un marcador de 4-3 sobre el cuadro de Coapa.

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