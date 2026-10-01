Cruz Azul se BURLA de Pumas diciendo que en CU juegan de local

Previo a la reanudación del Apertura 2026, tras la pausa por la Fecha FIFA disputada entre septiembre y octubre, Cruz Azul encendió los ánimos. A través de sus redes sociales, La Máquina publicó su calendario de enfrentamientos del mes entrante y aprovechó para mandarle un contundente mensaje a su próximo rival, los Pumas.

El contexto de este duelo cuenta con un fuerte trasfondo histórico. Cabe recordar que el conjunto celeste fungió recientemente como local administrativo en el Estadio Olímpico Universitario, esto tras su salida del Estadio Banorte debido a las remodelaciones de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Durante su estadía en Ciudad Universitaria, La Máquina forjó una marca impresionante, logrando un invicto histórico de 26 partidos sin conocer la derrota en torneos de liga, además de ganar una Concacaf Champions Cup.

Te puede interesar: FECHA y HORA del Clásico Joven América vs Cruz Azul en plena Fecha FIFA

Sin embargo, la relación institucional dio un giro fuera de la cancha. La directiva de Pumas tomó la decisión de no renovar el acuerdo para que Cruz Azul continuara utilizando el inmueble universitario, situación que obligó al equipo cementero a hacer las maletas y mudarse a Puebla para disputar sus compromisos como local.

Te puede interesar: Del desierto a la selva: cómo la guerra en Medio Oriente movió el GP de Bahréin

A pesar de este desencuentro administrativo, el dominio deportivo de Cruz Azul sobre el césped del Pedregal es innegable. La Máquina no ha perdido frente a Pumas en esta cancha e, incluso, el recuerdo más latente es la victoria sobre el club universitario en la Gran Final del Clausura 2026, donde los celestes alzaron su décima copa de liga.

Por ello, al hacer el anuncio de su calendario de octubre, Cruz Azul marcó el partido frente a los universitarios con un claro tono de localía. El mensaje fue evidente, para La Máquina, pisar el Olímpico Universitario no representa ningún peso; por el contrario, es una cancha que asumen como propia.

Te puede interesar: Estas son las otras selecciones que podría representar Cristiano Ronaldo Jr. si no juega con Portugal

Fecha y hora exacta del Pumas vs Cruz Azul

Los equipos capitalinos se vuelven a ver las caras tras la Final del Clausura 2026 en la misma cancha. Con la reanudación de la Liga MX, el duelo se disputará el próximo domingo 11 de octubre desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 19:00 horas.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se confirma que Sergio Pérez correrá con su auto de Fórmula Uno en Reforma; conoce día y hora