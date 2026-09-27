Construyen nuevo estadio europeo que podría inaugurar un mexicano: se estrenará en 2027 y tendrá capacidad para 70,000 aficionados

El Valencia CF prepara la apertura de su nueva casa tras varios años de pausa en su edificación. Con la mira puesta en el Mundial 2030, el recinto se perfila como uno de los más importantes de Europa.

Te puede interesar: Pumas vs Atlético San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

¿Cuándo se inaugura el Nou Mestalla?

La construcción del nuevo estadio del Valencia, conocido como Nou Mestalla, se mantuvo paralizada desde el año 2009. Sin embargo, tras destrabar los permisos y licencias con el Ayuntamiento local, el club logró reanudar las obras a principios de 2025.

El plan de la directiva y la empresa constructora es concluir los trabajos en un plazo máximo de 30 meses. Esto proyecta la inauguración oficial para el verano de 2027, permitiendo que el equipo dispute ahí la temporada 2027-2028.

El recinto tendrá una capacidad aproximada de 70,000 aficionados. Terminarlo en esta fecha es clave para cumplir con los lineamientos de la FIFA y garantizar su lugar como sede oficial del Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030.

Te puede interesar: Juegos de HOY domingo 27 de septiembre: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

🏗️ Nuestra nueva casa, cada vez más cerca 🦇



Paso a paso, el trabajo diario hace que Nou Mestalla vaya acercándose más a su aspecto final 🏟️ pic.twitter.com/0yEI2055Fa — Valencia CF (@valenciacf) September 27, 2026

¿Javier Aguirre inaugurará el nuevo estadio si sigue en el Valencia?

Tras finalizar su ciclo con la Selección Mexicana, Javier Aguirre fue presentado de manera oficial como el nuevo director técnico del Valencia CF.

El "Vasco" Aguirre firmó un contrato que lo vincula con la institución blanquinegra hasta el final de la presente campaña, con fecha del 30 de junio de 2027. Con este acuerdo, y a sus 67 años de edad, el mexicano rompió un récord al convertirse en el entrenador de mayor edad en fichar por el club en toda su historia.

Para que el estratega mexicano sea el encargado de estrenar el Nou Mestalla en el verano de 2027, los resultados deportivos deberán acompañar su gestión para activar una cláusula clave de su contrato. El acuerdo oficial incluye una opción para ampliar su permanencia por un año adicional.

Si Javier Aguirre logra renovar este vínculo y se mantiene en el banquillo para la temporada 2027-2028, tendrá el histórico honor de dirigir al conjunto español en el partido inaugural que abra las puertas del nuevo recinto mundialista.

Te puede interesar: Este es el PEOR ERROR que Joel Huiqui ha tenido como DT de Cruz Azul