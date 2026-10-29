Construyen nuevo estadio similar al de Cruz Azul; tendrá paneles solares, lo construirá un arquitecto contemporáneo y tendrá más de 71 mil asientos, más que CU, el Akron y el BBVA

Fue presentado oficialmente el diseño del nuevo estadio que compartirán el AC Milan y el Inter de Milán, revelando detalles clave sobre el futuro del futbol en la capital lombarda.

Este nuevo recinto de primer nivel llevará el nombre comercial de Generali Stadium, tras concretarse un histórico acuerdo por los naming rights con la importante aseguradora italiana.

Sin embargo, para apegarse a las regulaciones de la UEFA, el inmueble deberá utilizar una denominación genérica durante sus compromisos en competiciones europeas como la Champions League, replicando la medida que hoy aplican escenarios como el Allianz Stadium en Turín o el Emirates Stadium en Londres.

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El proyecto está liderado por un arquitecto contemporáneo de la prestigiosa firma Populous y retoma los conceptos del aclamado modelo de "La Catedral". Curiosamente, esta propuesta resuena en México, ya que el diseño se parece mucho al que presentó el ingeniero Víctor Velázquez en 2024 para el nuevo hogar del Cruz Azul, un recinto que en nuestro país aún sigue sin ser construido.

¡La nueva casa de Cruz Azul!🔵 Víctor Velázquez dio a conocer a través de un vídeo el que sería el nuevo estadio de la Máquina Celeste. El inmueble estaría ubicado en el Estado de México y abriría sus puertas en el 2027.🏟️ #CruzAzul #LigaMX https://t.co/L8HDeQace5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 22, 2024

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El estadio italiano destacará por su sostenibilidad al incluir paneles solares y por una configuración que acercará al público a la cancha, maximizando la intensidad y la acústica en cada partido.

Estadio junto a San Siro

En cuanto a su ubicación, las directivas decidieron construir el estadio en los terrenos adyacentes al actual San Siro. Este ambicioso plan urbano incluye un característico podio estructural y no solo abarca el campo de juego, sino que impulsará una profunda regeneración urbana e inmobiliaria para transformar la zona por completo.

Para lograrlo, la obra requerirá una inversión privada de 1,300 millones de dólares. Los trabajos de construcción comenzarán en 2027 y se espera inaugurar el estadio para la temporada 2031-2032, marcando el fin de la era del histórico San Siro como sede principal de los gigantes milaneses.

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Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future. Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city. @GENERALI https://t.co/NYAS3eiTMT — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

El Generali Stadium frente a los estadios de la CDMX y el resto de México

El nuevo recinto milanés contará con una monumental capacidad para 71,500 espectadores. Esta cifra lo posiciona por encima de las infraestructuras deportivas más importantes de México.

Para dimensionar su tamaño, este estadio tendrá más butacas que el emblemático estadio de CU (Estadio Olímpico Universitario), que tiene 58,445 espacios en la capital mexicana. De igual forma, superará de manera holgada a recintos mundialistas y modernos de la Liga MX, dejando atrás los aforos del Estadio Akron, con 46,232 asientos, y del Estadio BBVA, que alberga a 53,529 aficionados.

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