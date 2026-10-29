El equipo GRANDE de la Liga MX que lleva más de 60 días sin ganar como local en el Apertura 2026

Club América, una institución considerada grande en la Liga MX, suma más de 60 días sin poder ganar como local en el Apertura 2026, esto a pesar de mantenerse como el actual líder del torneo.

El último partido donde el América sumó los tres puntos en la cancha del Estadio Banorte fue el pasado 29 de agosto. Aquel día, recibieron al Club Puebla por la Jornada 6 del Apertura 2026, un encuentro que las Águilas se llevaron con un marcador de 2-0 gracias a los goles de Icarus al minuto 24 y de Brian Rodríguez al 47'.

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La inquietante mala racha de América como local en el Banorte

Desde entonces, los dirigidos por Guillermo Almada solo han sumado triunfos en calidad de visitantes. Después de su participación en la Leagues Cup 2026, enfrentaron a Cruz Azul en un duelo donde La Máquina fungió como local administrativo, partido que culminó 4-3 a favor de los celestes.

Días después, el Clásico Nacional del Apertura 2026 (frente a Chivas), regaló un vibrante juego que terminó en empate 2-2, destacando un espectacular doblete del delantero colombiano Miguel Borja (incluyendo un golazo de chilena).



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Tras el parón por la Fecha FIFA de octubre y noviembre, los Rayados de Monterrey visitaron el Estadio Banorte, donde los dirigidos por Almada apenas rescataron un punto. Seguido de esto, el conjunto azulcrema sumó una derrota de 2-1 frente a los Tuzos del Pachuca. Para alargar esta mala racha, el América disputó su partido que estaba reprogramado de la Jornada 7, finalizando con un empate ante los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora.

Se trata de una inercia negativa y alarmante rumbo al cierre del torneo, especialmente considerando que el equipo de Coapa fungirá como local para cerrar las series de la inminente Liguilla del Apertura 2026.

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No todas son malas noticias para el líder general

A pesar del bache en casa, el equipo se mantiene la cima de la tabla (antes de la jornada 15). Tras esta racha sin victorias ante su gente, el América solo disputará un partido más como local en fase regular; recibirá a los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 15 del Apertura 2026, compromiso pactado en punto de las 21:10 horas.

Después de esto, las Águilas tendrán dos visitas sumamente importantes para cerrar el calendario:



Sábado 7 de noviembre: Visitarán la cancha de CU (Pumas) a las 21:00 horas .

Visitarán la cancha de (Pumas) a las . Sábado 21 de noviembre: Cerrarán su fase regular viajando a la Sultana del Norte para medirse ante los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario a las 20:00 horas.

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