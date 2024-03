Directivos y jugadores del Barcelona hacen todo lo posible para retener a Xavi

Luego que el español Xavi Hernández anunciara su salida del equipo del Barcelona, los azulgranas no ha conocido lo que es la derrota en 11 encuentros en LaLiga española como en la Champions League.

Barcelona en este momento se ubica en la segunda posición del campeonato español con 67 puntos en la caza del Real Madrid, mientras en la Champions disputará los cuartos de final ante el Paris Saint Germain (PSG).

En el mes de enero Xavi anunciaba su salida del Barcelona

Después de la dolorosa derrota ante el Villarreal en la jornada 22 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, Xavi en conferencia de prensa anunció su decisión de dejar el equipo al termino de la temporada.



“Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. La situación se merece un cambio de rumbo. Con corazón y sentido común, es lo mejor que me vaya. Esto destensará el ambiente general y liberará a los jugadores y quitará tensión al club. Me siento el máximo responsable. No puedo permitir esta situación como culé”, declaró en ese momento.

Directivos y jugadores esperan que Xavi cambie su decisión

La decisión de Xavi no ha cambiado ni un ápice desde ese día del mes de enero, pero los directivos y jugadores del club culé buscan convencer al entrenador que siga en la institución.

“Voy a intentar convencer a Xavi, pero es una decisión personal de él. Quedan partidos de Liga, de la Champions League... hay que dejar que disfrute. Espero y deseo que continúe, porque estamos hablando de un proyecto, no de una temporada o de dos”, aseveró Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona antes del partido ante Las Palmas.

Otro directivo que le ha mandado mensaje es Joan Laporta,“Sí, sí, sí, sí... a mí me gustaría que siguiera. Él lo sabe. Lo nota. Y le he comentado que desde que ha dicho que se vas, ha vuelto a ganar, y nos hacemos un guiño como diciendo aquí puede pasar algo...”, comentó el presidente en una entrevista al medio informativo Mundo Deportivo.

El portugués Deco, director deportivo, también ha pedido su continuidad. “Yo no quería que Xavi se fuera. Me gustaría que siguiera. Se le renovó porque el proyecto era a más largo plazo. Si le renuevas es porque quieres que se quede. No quería que anunciara esto. Quería que estuviera más años y lucháramos juntos en el proyecto”

También los jugadores han expresado su deseo de la continuidad de entrenador español. Sergi Roberto, Lewandowski, Gündogan y Ter Stegen han dicho en diferentes medios la tristeza que les ha causado el anuncio de su salida, pero tienen la esperanza que cambie de opinión y se quede en el equipo azulgrana.