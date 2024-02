El contundente mensaje que le mandó Yair “Pantera” Rodríguez a Ilia Topuria

El peleador mexicano de artes marciales mixtas, Yair “Pantera” Rodríguez, respondió a los mensajes del nuevo campeón de Peso Pluma en la UFC, el español Ilia Topuria, luego de que este mencionara que la carrera del oriundo de Parral, Chihuahua, estaba acabada.

“No tuve que hacer nada, él (Topuria) fue quien mencionó mi nombre, yo no lo hacía y él empezó a tirar basura para acá, yo nunca había hecho un comentario acerca de él, ni siquiera me interesa su carrera, lo único que me interesa es partirle la cara y es todo lo que quiero”, mencionó la “Pantera” Rodríguez previo a la función de este sábado en el Arena Ciudad de México.

¿Habrá pelea entre Topuria y Rodríguez?

Este sábado Rodríguez subirá al octágono para enfrentar a Brian Ortega en el UFC Fight Night en la Ciudad de México, sin embargo, la “Pantera” ya piensa en el siguiente paso e ir por el cinturón que se le negó en julio pasado contra Alexander Volksnovski.

“Se está escribiendo una historia entre Topuria y yo, pero tampoco estaría en desacuerdo que hubiera una revancha con Volkanovski, yo creo que yo siendo el campeón durante tanto tiempo que no me den la oportunidad de revancha estaría bastante molesto, ahora hay que ver si está saludable (Volkanovski) si quiere tomar la pelea, si quiere subir de división, pueden pasar muchas cosas entre una pelea y otra, pero hablando de quién sería el próximo por cómo se ha desarrollado la historia pues sería yo”, añadió Rodríguez.

Rodríguez vs Ortega 2

Yair enfrentará por segunda vez a Brian Ortega, quien sufrió una lesión en el brazo en su primer combate que terminó en victoria para el mexicano, en la que será una noche de revanchas en la Arena Ciudad de México junto con la función estelar en donde Brandon Moreno enfrentará por segunda ocasión a Brandon Royval, pero no podía cerrar la conferencia sin dejar en claro el mensaje para el nuevo campeón de la UFC.

“Ya cuando nos topemos se va a dar cuenta de lo que es el estilo mexicano. Tú a mí no me importas, tú a mí me la pel** aquí y en cualquier lado”, agregó “Pantera” sobre Ilia Topuria.

