¡Última hora! La gran ausencia de Chivas para enfrentar a Pachuca

Este viernes 12 de abril del 2024, comienza la actividad de la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se tendrán son: Querétaro vs Mazatlán, Puebla vs Cruz Azul, Necaxa vs Santos, Pachuca vs Chivas, América vs Toluca, Monterrey vs Tigres, Atlas vs Atlético de San Luis, Pumas vs León y Juárez vs Tijuana.

Para el sábado 13 de abril del 2024, el primer partido del día es Pachuca vs Chivas. El encuentro se va a disputar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y se va a disputar en el Estadio Hidalgo.

El equipo de Pachuca se encuentra en el quinto lugar de la tabla con 25 puntos conseguidos. En caso de conseguir la victoria, aseguraría su lugar en la fase final. Para el encuentro, el conjunto de Chivas llega en el noveno lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos. Necesitan de la victoria para seguir peleando por un lugar en Play In o llegar a tener opción de un puesto directo a la Liguilla.

VIDEO | Oscar Valdez menciona el nombre de posibles rivales

Te puede interesar: Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Puebla vs Cruz Azul

La convocatoria de Chivas ante Pachuca

Fernando Gago convocó a un total de 21 elementos, pero para el encuentro, el conjunto de Chivas tendrá una sensible baja pues el jugador no hizo el viaje por unas molestias musculares en el aductor.

📋 ¡LISTOS LOS CONVOCADOS! 🔴⚪️



Ellos son los elegidos por nuestro director técnico, Fernando Gago, para el partido de este sábado ⬇️https://t.co/YXvGuYY6Ii — CHIVAS (@Chivas) April 12, 2024



Los convocados son: Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley. Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Jesús Sánchez, Gilberto Chiquete, José Castillo, Alan Mozo. Mediocampistas: Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Rubén González, Yael Padilla. Atacantes: Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Carlos Cisneros, Cade Cowell, José Juan Macías, Pavel Pérez, Isaac Brizuela.

El jugador que se quedó fuera de la convocatoria fue Javier Hernández. El Chicharito tendrá que esperar para volver a marcar con el conjunto del Rebaño.

¡Gol de Al-Dawsari! | Al-Ittihad 1-2 Al-Hilal| Final Supercopa Saudí

Te puede interesar: “Demasiado perfecto para mí" La razón por la que se divorciaron de Kaka