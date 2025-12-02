¡Histórico! La joven promesa de la NBA que rompió un récord de dos décadas de antigüedad de Lebron James

Cooper Flagg, la joven promesa de los Dallas Mavericks, escribió una página más en su meteórica carrera, debido a que en la victoria de Dallas 114-110 sobre Los Angeles Clippers, Flagg anotó 35 puntos, su mejor marca personal y se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar esa cifra, con 18 años y 343 días, superando por cinco días la marca anterior de LeBron James.

¿Cuales fueron los números de Cooper Flagg contra los Clippers?

La actuación de Flagg no fue sólo volumen de anotación, acompañó sus 35 puntos con ocho rebotes y una presencia constante en ambos extremos de la pista, liderando a un equipo mermado por ausencias y que necesitó de su empuje para remontar y cerrar el triunfo. Su eficiencia (13 de 22 en tiros) y la capacidad para aparecer en los momentos decisivos fueron factores clave para la victoria de los Mavericks en Los Angeles.

¿Por qué fue tan importante la nueva marca personal de Cooper Flagg?

La noticia tomó fuerza no sólo por la cifra, sino por el contexto histórico, hasta ahora LeBron James era la referencia entre los adolescentes que han brillado en la NBA, y Flagg pasa a estar junto a los nombres más destacados que lograron hazañas importantes antes de cumplir 19 años. Ha iniciado la comparación de la confianza y madurez competitiva del rookie con la de otros grandes talentos tempranos de la liga.

Técnicos y compañeros también se rindieron a la actuación, el entrenador Jason Kidd elogió la compostura y la agresividad de Flagg, y veteranos del vestuario destacaron su energía contagiosa y capacidad para asumir protagonismo cuando el equipo lo necesita. Los comentarios subrayan que, más allá del récord, el rendimiento apunta a una progresión sostenida que podría convertirlo en pieza central del proyecto a largo plazo de los Mavericks.

Cooper Flagg no sólo firmó una noche histórica a nivel personal sino que lo hizo ayudando a su equipo a ganar. A los 18 años y con el récord ya en su palmarés, la NBA suma un nuevo nombre a la lista de talentos jóvenes capaces de cambiar el rumbo de un juego y quizás de una franquicia en una sola noche.

