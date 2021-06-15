Argentina y Chile empatan en su debut de la Copa América

Argentina y Chile igualaron este lunes 1-1 en Río de Janeiro, con goles de Lionel Messi y Eduardo Vargas, en el primer partido del Grupo A de la Copa América en Brasil.

El rosarino anotó de tiro libre a los 33 minutos y Vargas de cabeza a los 57', luego de que el portero albiceleste Emiliano Martínez desviará un penalti de Arturo Vidal.

Messi se convierte en el máximo goleador

Messi se convirtió, con 39 goles, en el máximo anotador de la Selección Albiceleste en partidos por competencias (ya lo era incluyendo amistosos) al superar por uno a Gabriel Batistuta.

De estos 39 tantos, el capitán hizo seis en Mundiales, 23 en las eliminatorias mundialistas y diez en Copas América.

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Vargas, por su parte, llegó a los 13 goles con la Roja en partidos de Copas América.

Ambos equipos ingresaron al campo de juego con la intención de hacerse de la pelota y dictar los tiempos y por ese motivo los primeros minutos fueron parejos e intensos.

También hubo coincidencia en las formaciones elegidas por los seleccionadores, que optaron por jugar con cuatro defensores, tres centrocampistas y tres delanteros.

A los 11 minutos, Giovani Lo Celso se sacó su marca de encima por la izquierda, desbordó y envío un centro que Lautaro Martínez casi transforma en un gol, pero el remate del 'Toro' se fue desviado y Argentina no pudo adelantarse en el marcador.

Copa America 2021|Reuters

Chile estuvo cerca de anotar dos minutos después tras un mal retroceso de Argentina en un tiro de esquina, pero Nicolás Otamendi llegó a su propia área para evitar el gol.

Poco después, Nicolás González tuvo tres posibilidades claras para anotar, pero Claudio Bravo le atajó dos tiros y un potente cabezazo se fue por arriba del travesaño.

En los primeros minutos, Lo Celso eclipsó a Messi y fue el armador del equipo. Justamente a Lo Celso le hicieron una falta cerca del área, que 'la Pulga' cambió por gol con un preciso tiro libre a los 33 minutos.

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A partir del tanto, Argentina, que fue de menos a más, alzó su nivel, mientras que Chile se fue alejando del marco rival.

A los 52 minutos, Vargas quedó mano a mano contra el portero Emiliano Martínez, que logró desviar el tiro. Pero tras el rebote Nicolás Tagliafico le cometió penalti a Vidal al intentar rechazar la pelota.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán, que en primera instancia no había sancionado la falta, consultó el VAR y señaló el punto de penalti.

Vidal pateó con potencia al lado derecho del portero, que voló y la tocó. La pelota pegó en el travesaño y Vargas la empujó con la cabeza para poner el 1-1.

El gol chileno desconcertó al equipo albiceleste, que sufrió varios ataques rivales y se tuvo que retrasar en el campo para evitar encajar otro gol.

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Lionel Scaloni mandó al campo a Ángel Di María y Exequiel Palacios en lugar de Lo Celso y Leandro Paredes para intentar volver a tomar el control del juego, pero sin éxito.

Lo que sigue para ambos equipos

En la próxima jornada, Argentina se enfrentará a Uruguay y Chile a Bolivia el viernes.

EFE