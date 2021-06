Rogelio Funes Mori ya se naturalizó mexicano

Después de varios rumores, el delantero ahora argentino-mexicano de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori recibió la carta de naturalización mexicana, por lo que podrá ser tomado en cuenta para jugar la Copa Oro con el Tri, además de poder ser elegible como refuerzo para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Funes Mori compartió en sus redes sociales una foto con sus papeles que lo avalan como mexicano, situación que generó comentarios de cara a un posible próximo llamado al conjunto tricolor.

Les quiero compartir con enorme orgullo que ya soy Mexicano. Siento amor, respeto y agradecimiento por este gran país y por su gente. ¡Estoy muy feliz! 🇲🇽 pic.twitter.com/wqvOyeu6DA — Rogelio Funes Mori (@rogelio7funes) June 14, 2021

En su momento, el técnico argentino de la selección mexicana, Gerardo Martino admitió que le gustaba su estilo, además de que contaba con los méritos para considerarlo como una posible incorporación en el ataque de cara a las competencias que se disputarán este verano.

“Si la pregunta es si me gusta, sí, sí me gusta, creo que lleva mucho tiempo en México, creo que es algo no menor, tiene buenas temporadas y ha tenido participación destacada”, comentó.

¿Escasez de nivel en delanteros mexicanos?

Luego del accidente que vivió Raúl Jiménez en el encuentro del Wolverhampton conta el Arsenal en la Premiere League, el “Tata” Martino no ha podido encontrar al ariete inamovible en su esquema, ya que delanteros como Alexis Vega, José Juan Macías o Henry Martin no terminan de encajar.

Por otra parte, está Javier Hernández, el máximo anotador en la historia de la selección mexicana, quien atraviesa un gran momento en la Major League Soccer (MLS); sin embargo, no ha sido convocado por estratega sudamericano.

Ante la falta de un anuncio oficial, Rogelio Funes Mori se perfila como uno de los posibles revulsivos en el cuadro verde para participar en la Copa Oro o en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.