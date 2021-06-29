Cavani da el triunfo a Uruguay, que enfrentará a Colombia en cuartos

La Selección de Uruguay venció este lunes por 1-0 a Paraguay, en la última jornada del Grupo A de la Copa América, y alcanzó el segundo lugar de la zona, con lo que disputará los cuartos de final ante Colombia el próximo sábado en Brasilia, capital del país sede del torneo.

El encuentro, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, fue parejo en sus acciones pero fue La Celeste la que encontró el gol cuando el árbitro brasileño Raphael Claus sancionó un penalti en el minuto 19, luego de una falta cometida en el área contra Nahitan Nández.

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Cobró Edinson Cavani en el minuto 21 y convirtió con un remate con la derecha a la izquierda frente al guardameta de la Albirroja, Antony Silva.

Los del 'Maestro' Óscar Washington Tabárez atacaron con el mismo Cavani y con Luis Suárez, Giorgian de Arrascaeta, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur pero no pudieron ampliar el marcador.

Por su parte, los dirigidos por Eduardo Berizzo lo intentaron con Ángel Romero y Carlos González pero la selección paraguaya no alcanzó el empate, pues en ningún momento pudo generar jugadas de peligro.

|Reuters

En la parte complementaria, dos tiros libres ejecutados por Suárez y otro disparo del número 9 fueron las oportunidades más claras que generó Uruguay, mientras que la Albirroja solo estuvo cerca de convertir por intermedio de Héctor David Martínez.

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Así quedan los cuartos de final para Uruguay y Paraguay

Uruguay terminó segundo del grupo con 7 puntos, por detrás de Argentina que cerró con 10 unidades, Paraguay tercero con 6 y Chile cuarto con 5 enteros.

La Celeste enfrentará a Colombia en los cuartos de final el sábado 3 de julio en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia y Paraguay se verá con Perú el viernes 2 de julio en el estadio Olímpico de Goiania.

EFE