Juan Reynoso habría llegado a un acuerdo para renovar con Cruz Azul

El héroe de Cruz Azul y la afición cementera estaría a unos cuantos detalles de plasmar su firma para continuar con la Máquina. Juan Reynoso seguirá con Cruz Azul, al menos por algunos torneos más, de acuerdo a la última información que han revelado fuentes a TV Azteca Deportes.

Y es que tras lograr el histórico campeonato que acabó con 23 años y medio de sequía para el club, ha habido varias semanas de incertidumbre respecto a la continuidad del estratega que alzó al equipo de entre las cenizas y lo llevó a coronarse por novena ocasión en su historia.

Tras un periodo de negociaciones, finalmente Reynoso sellará su continuidad, pues su contrato tiene vigencia hasta este 30 de junio. Evidentemente, después de conseguir lo que nadie había logrado en más de dos décadas, y tras aceptar dirigir a La Máquina con condiciones muy poco alentadoras, el peruano ha buscado mejorar las letras pequeñas de su acuerdo para asegurar su estabilidad y la del equipo.

Reynoso llegó a Cruz Azul con limitaciones contractuales y económicas

En una entrevista con el periodista Javier Alarcón, el exentrenador del Puebla había revelado que para cumplir su sueño de dirigir a Cruz Azul, equipo con el que fue campeón en el Invierno de 1997, en aquella ocasión como jugador, tuvo que aceptar términos poco deseados para un entrenador de primera divisón, entre ellos un contrato por seis meses y su continuidad sujeta a los resultados.

“Jaime Ordiales me adelantó las condiciones económicas, estaba difícil por la coyuntura de la Cooperativa el tema de refuerzos y que el contrato era en ciertas condiciones obviamente ‘x’, que si me interesaba a entrarle, porque de repente no era muy tentador, sobre todo las condiciones, eran un poquito complejas. El contrato era hasta el 30 de junio y tenían que cumplirse algunas cosas que obviamente algunas se han cumplido, pero bueno, yo firmé solo hasta el 30", dijo en la entrevista.

El presente de Reynoso es muy distinto. Es el hombre más querido por la afición, y el club ha tenido la obligación de mejorar sus condiciones laborales y asegurarle un futuro que le permita seguir engrandeciendo la historia de la institución.