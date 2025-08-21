Así le fue a los equipos mexicanos en la Copa Campeonas de CONCACAF

Lamentablemente ninguno de los dos equipos mexicanos consiguió la victoria en la Copa Campeonas de CONCACAF. Las Rayadas de Monterrey cayeron ante el Gotham, mientras que América se tuvo que conformar con un empate sin goles.

En el Estadio Alejandro Morera Soto, las Águilas enfrentaron al Alajuelense en su debut en la Concacaf W Champions Cup 2025. A pesar de llegar como amplio favorito tras su impecable arranque en la Liga MX Femenil , el equipo mexicano no logró romper el cerco defensivo de las “leonas” costarricenses, quienes ofrecieron una actuación sólida y comprometida.

América intentó pero no pasó del cero

El primer tiempo transcurrió sin goles, gracias en parte a la excelente actuación de la guardameta Noelia Bermúdez y la ordenada zaga tica, que supo contener el ímpetu ofensivo. América, aunque dominó la posesión y generó varias llegadas, con al menos cuatro disparos a puerta en esos minutos iniciales, no supo plasmar la ventaja en el marcador.

En el complemento, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa continuó buscando el gol, como en un disparo de Irene Guerrero que fue detenido por la arquera local, pero la falta de contundencia impidió que el marcador se moviera . El encuentro concluyó 0-0, una primera parada exigente para América y un logro defensivo significativo para Alajuelense.

Monterrey, debut con derrota

Por su parte, Rayadas debutó con una ajustada derrota 2‑1 frente a Gotham FC en la primera jornada del Grupo B. Las de Nueva York se adelantaron temprano con un potente disparo de Bruninha que dejó sin opciones a la portera Ana Gaby Paz, estableciendo el 1‑0 inicial.

Poco después, Khyah Harper amplió la distancia al anotar el segundo tanto tras una desatención defensiva, aprovechando un centro desde la banda para doblegar nuevamente a Paz. Rayadas encontró la esperanza cerca del final del primer tiempo cuando Marcela Restrepo cabeceó con eficacia y descontó, poniendo el encuentro 2‑1.

En la segunda mitad, las regiomontanas modificaron su esquema, intentaron presionar más y generaron opciones, pero Gotham se mostró férreo y supo resistir hasta el silbatazo final. A pesar del esfuerzo, la derrota deja a Monterrey en situación comprometida en la lucha por avanzar en el grupo.

