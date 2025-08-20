Futbolista de Tigres cuenta por qué salió del América

Para este Apertura 2025, Tigres Femenil confirmó a Sabrina Enciso como uno de sus refuerzos. La futbolista llegó después de portar los colores del Club América durante dos temporadas.

Desde su llegada a Monterrey, ya ha sumado minuto bajo la dirección de Pedro Losa, pues acumula un total de 287 minutos en siete jornadas disputadas y ha sido bien recibida por la afición felina.

¿Por qué Sabrina Enciso salió del Club América?

Pero para Enciso salir del América significó dejar atrás múltiples cosas en lo personal. Desde su época en el futbol colegial era amiga de algunas personas con las que compartió vestidor en el conjunto azulcrema, además de haber dejado a Alejandro Zendejas, futbolista del América y su novio, en Ciudad de México para ahora mantener una relación a distancia. En entrevista con Azteca Deportes habló al respecto: “Las despedidas siempre son difíciles, porque sigo siendo cercana a ellos y obviamente, pues deje a Alex también en la ciudad, así que sí, sé que será difícil, pero también sé que estarán en mi vida para siempre”, comentó.

Asimismo, narró cómo fue el proceso de cambiar de equipo. “Fue una decisión muy grande porque América es un gran equipo y Tigres es un gran equipo, pero creo que en algún punto tienes que cambiar y yo tenía que cambiar. Fue muy difícil para mí dejar ir, pero sé que hay cosas más grandes esperando por mí", contó, para después reafirmar que no jugar en el mismo equipo que la vio debutar como profesional, no significa alejarse de su gente.

Enciso le agradece a la afición de Tigres por el recibimiento

Ahora, en su llegada a las más campeonas de México, Sabrina Enciso aclaró que sabe las dificultades que conlleva portar la camiseta amazona: “implica trabajo duro, implica dedicación y honestamente todos los que usan esta camiseta, incluso los aficionados que usan esta camiseta no viene como ‘okay, sólo usaré esta camiseta’, hay muchísimo amor y dedicación detrás de usarlo y estás trabajando por esto”, dijo.

Ya utilizó la camiseta felina, exactamente en seis partidos, mismos en los que ha agradecido a cada uno de los aficionados del equipo que desde el inicio la apoyaron. “Me han dado la bienvenida con brazos abiertos. Son muy agradables, desde el momento que empezaron los rumores de que llegaba, ellos han sido muy amables conmigo y, honestamente, no esperaba que fueran así para nada”, comentó, “incomparables, gracias por tanto, honestamente, haberme hecho llegar a este punto tan cómoda y por darme la bienvenida con brazos abiertos”, ese fue el mensaje para la que es, ahora, su nueva afición.