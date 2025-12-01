Río de Janeiro en caos tras festejos de Flamengo por la Copa Libertadores; saqueos, heridos y el trofeo roto

Los festejos de los aficionados de Flamengo por la obtención de la Copa Libertadores 2025 se salieron de control en algunos puntos de Rio de Janeiro, en donde se estima que unas 500 mil personas salieron a las calles para celebrar la victoria sobre el Palmeiras en la cancha del Estadio Nacional de Lima, Perú.

Caos en Río de Janeiro tras las celebraciones por la obtención de la Copa Libertadores

Las calles de Río de Janeiro se llenaron de aficionados este domingo 30 de noviembre para recibir a los campeones de la Copa Libertadores; sin embargo, las celebraciones se salieron de control tras varios horas.

Los aficionados acompañaron al camión que transportaba a los jugadores de Flamengo desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad en una fiesta colectiva que duró cerca de cinco horas.

Pero a la par de las festividades, también se registraron incidentes de violencia y enfrentamientos con la policía que utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los aficionados.

En redes sociales se difundieron imágenes de personas heridas por los enfrentamientos, y algunos otros que se cubrían los ojos para soportar los efectos del gas.

En otros sectores de la ciudad se registraron saqueos de comercios, principalmente de artículos electrodomésticos.

Así los saqueos en las calles de Rio de Janeiro tras las celebraciones de la Copa Libertadores por parte de Flamengo

Jugadores de Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

Los jugadores del Flamengo levantaron en todo lo alto el trofeo de la Copa Libertadores ante los miles de aficionados que los esperaban en la calle de Río de Janeiro a su regreso; sin embargo, llamó la atención un detalle del trofeo que hizo pensar que lo habían roto.

Y es que un jugador engalana la cima de la copa, mismo que estaba recubierto con un tipo de cinta luego de que en los festejos se rompiera.

