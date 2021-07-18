Con lluvia de goles, Honduras se impone en Copa Oro a Panamá

En compromiso perteneciente a la segunda jornada de la Copa Oro 2021, la selección de Honduras se impuso tres goles a dos al combinado de Panamá en la cancha del estadio del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), para afianzarse de líder en el sector D de la competencia de las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y Caribe.

Corría el minuto 21 del partido, cuando el delantero hondureño Romell Quioto se encargó de abrir el marcador con un remate cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta, Luis Mejía, y es que minutos antes le habían anulado un gol, pero ahora si subió al luminoso para adelantar a los catrachos.

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Panamá fue con todo al frente y obtuvo un tiro penal que el defensor Erick Davis cobró por el centro del arco para vencer a Luis López y emparejar los cartones al minuto 32, y cuando corría el primer minuto de reposición del primer tiempo, el mediocampista César Yanis puso al frente a los canaleros.

Llegó el descanso y tras saltar de nueva cuenta al terreno de juego para la segunda parte, Honduras llevó a cabo sus planes y empató al 61 gracias a la anotación del centro delantero Alexander Agustín López, para que cuatro minutos después, Romell Quioto se hiciera presente otra vez en los cartones para dejar el juego 3-2 en favor de los catrachos, que a la postre resultó definitvo.

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¿Qué viene para Honduras y Panamá en la Copa Oro 2021?

⚽ Con @FenafuthOrg clasificado a los cuartos de final, así quedó la tabla del Grupo D de la #CopaOro21 🏆 tras la fecha 2.#EstoEsNuestro pic.twitter.com/3i3Jzte8lP — Gold Cup (@GoldCup) July 18, 2021

Con este resultado, los panameños tendrán, la obligación de triunfar en su siguiente partido, cuando se midan ante la selección de Granada el martes 20 de julio en el Orlando City Stadium, mientras que Honduras podrá relajarse cuando haga lo propio ante Catar, ya que ya se encuentran clasificados.

