México tiene permiso para traer a un reemplazo en Copa Oro

La Concacaf aprobó la inclusión de un jugador extra a la plantilla de México para la Copa Oro, después del horroroso accidente de Hirving Lozano en el primer partido contra Trinidad y Tobago duarante la primera mitad. Ya que El Tri consiguió su boleto a los cuartos de final, la Concacaf le dió la opción de añadir a un jugador por tema de una lesión. El jugador seleccionado por Gerardo Martino para remplazar al Chucky sería Rodolfo Pizarro del Inter de Miami según varios reportes. Pizarro estuvo en la lista preliminar antes del torneo pero finalmente no entró en la lista oficial.

En la lista provisional de 60 jugadores para la Copa Oro de Gerardo ‘Tata’ Martino, solo hubieron 16 atacantes y únicamente Roberto de la Rosa, Santiago Giménez, Javier Hernández, Rodolfo Pizarro, Marcel Ruíz y Alejandro Zendejas pudiron ser elegidos por temas de los Juegos Olímpicos y Covid-19.

David Leah/MEXSPORT during the game Mexico vs United States

¿Por qué Pizarro?

Al parecer el Tata Martino elegiría no solamente a un jugador con el que ya había tenido experiencia con la selección, sino también a un jugador que puede crear jugadas para el equipo y cambiar el ritmo del partido.

Pizarro ha jugado 31 partidos con la Selección Mayor y ha conseguido anotar en cinco de esos juegos. Recientemente el ex jugador de Rayados no ha tenido buen nivel con la selección y con su club, hasta a batallado para poder encontrar tiempo de juego en el equipo al cual se suponía que llegó como un “fichaje estrella.” Mucha gente hubiera preferido a alguno de los jugadores jóvenes para reforzar a la selección mayor pero debido a los Juegos Olímpicos, ese privilegio no está a la disposición del Tata Martino.

El conjunto mexicano juega este sábado 24 de julio a las 9 de la noche los cuartos de final ante (rival por confirmar), no te lo pierdas por las pantallas de Azteca Deportes.