Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

México vs Estados Unidos: Alineaciones confirmadas para el partido

La Selección Mexicana busca su duodécimo título de la Copa Oro, al enfrentar a Estados Unidos esta noche en el Allegiant Stadium.

Gerardo Martino posible alineación contra Jamaica
Gerardo Martino Director tecnico de Mexico|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

La Gran Final de la Copa Oro ya se ha convertido en un auténtico "clásico" entre México y Estados Unidos, las dos naciones más poderosas futbolísticamente dentro de la Concacaf, y la que se va a disputar este domingo, la decimosexta, no será una excepción.

México defiende su vigente corona

La Selección de México, actual campeón defensor, y Estados Unidos, vuelven a enfrentarse por octava vez en la Copa Oro y la séptima en el partido por el título, que se han repartido 14 veces entre ambos.

Solamente Canadá, en el 2000, consiguió el campeonato. Después, México tiene ocho títulos en su poder y Estados Unidos, seis.

El Allegiant Stadium recibe gente por primera vez

Ambas escuadras llegan invictas a la final, que se jugará por primera vez en Las Vegas, Nevada, donde debuta el fútbol internacional, en el nuevo Allegiant Stadium, de los Raiders de la NFL, que presentará un lleno en sus gradas con más de 62.000 espectadores, que deberán llevar puesta la mascarilla cuando se encuentren en el interior del recinto.

Te puede interesar: Historia y resultados de Rommel Pacheco en Juegos Olímpicos

El historial de México y EUA en las finales

Pero una vez más, México, que ganó a Estados Unidos por 1-0, en Chicago, en la final del 2019, será el gran favorito después de haber hecho mejor fútbol hasta alcanzar la Final y la historia también le da ventaja con cinco triunfos por una derrota en las seis finales disputadas anteriormente entre ambos equipos.

México ganó los duelos de 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019 y perdió el del 2007, mientras que ambos equipos vuelven a jugar finales consecutivas por segunda en la historia del torneo después de hacerlo tres veces de 2007 a 2011.

Te puede interesar: Héctor Herrera no toma Final de Copa Oro como revancha

Además de la derrota que sufrió en la final de 2007, México perdió frente a Estados Unidos en el partido de semifinales de la edición inaugural de 1991.

Una revancha, después de la Final de la Nations League

Mientras que para ambos equipos el partido será el 72 que disputen de su historia, el último el que protagonizaron el pasado junio en la Final de la primera edición del torneo de la Liga de Naciones de la Concacaf, que Estados Unidos ganó 3-2 en la prórroga.

¿Cómo les fue a ambos equipos en semifinales?

Ambos equipos llegaron a la final del domingo gracias a espectaculares victorias en semifinales. Estados Unidos anotó en el 86' para derrotar a Qatar 1-0, mientras que México metió un gol en el 90+9 que le dio el triunfo 2-1 ante Canadá.

Alineaciones para el partido

México: Talavera; L. Rodriguez, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Gallardo; Dos Santos, Álvarez, Herrera; Corona, Funes Mori y Pineda.

Seleccionador: Gerardo "Tata" Martino.

Estados Unidos: Turner; Vines, Robinson, Sands, Moore; Lletget, Acosta, Busio; Hoppe, Dike, Arriola.

Seleccionador: Gregg Berhalter.

Horario y dónde ver México vs Estados Unidos

No te pierdas la Gran Final de la Copa Oro, México vs Estados Unidos, a través de de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra App Oficial. Este domingo 1 de agosto a partir de las 7:30 PM.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP