Partido de México vs Guatemala, retrasado por lluvia

Una tormenta ha retrasado el segundo partido de la Selección de México en la Copa Oro, en contra de su similar de Guatemala.

El duelo estaba programado para comenzar a las 8:30 PM, sin embargo, la intensa caída de agua, acompañada de truenos y relámpagos, ha propciado que no pueda jugarse el choque al momento estipulado.

La organización de la Copa Oro ha solicitado a los aficionados presentes en el inmueble que encuentren resguardo, pues la lluvia y los truenos podían poner en riesgo su integridad. Sin embargo, tras aproximadamente 40 minutos de retraso se dio a conocer que el evento arrancaría a las 9:30 PM.

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A esa hora saltaron ambas escuadras al campo para cantar sus respectivos himnos nacionales y ahora sí, rodar el balón en un partido importantísimo para ambos.

La Selección Mexicana, obligada a ganar

México no tiene margen de error en la Copa Oro, luego de haber empatado en su primer partido ante Trinidad y Tobago, cuando en realidad todos daban por sentada una victoria del equipo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino.

La Selección Azteca está obligada a vencer a Guatemala y a mostrar mucha mayor eficiencia en el ataque, pues en el duelo anterior al equipo tuvo la pelota y se acercó al área rival, pero no pudo encontrar los espacios en la última línea.

El ataque, sin embargo, no contará con la presencia de Hiving 'Chucky' Lozano, lesionado de forma aparatosa en el encuentro ante Trinidad y Tobago, y quien no podrá seguir en el torneo. Regresará a Italia para continuar con su recuperación en su club, el Napoli de la Serie A.

Dónde ver México vs Guatemala

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