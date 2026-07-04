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Correcaminos vs Chivas de Guadalajara EN VIVO y GRATIS | ver resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido amistoso previo al Apertura 2026: marcador online y en directo

Las Chivas de Guadalajara enfrentarán a Correcaminos de la UAT en un partido amistoso previo al arranque del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX en Tamaulipas

Correcaminos vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido amistoso previo al Apertura 2026: marcador online
Las Chivas de Guadalajara enfrentarán a Correcaminos de la UAT en un partido amistoso previo al arranque del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX en Tamaulipas

Escrito por: Gustavo García - DR

Correcaminos vs Chivas

Las Chivas de Guadalajara, dirigidas por Gabriel Milito, enfrentarán a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en un partido amistoso previo al arranque del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX. El compromiso está programado para arrancar a las 20:00.

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