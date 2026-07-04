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Correcaminos vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido amistoso previo al Apertura 2026: marcador online

Las Chivas de Guadalajara enfrentarán a Correcaminos de la UAT en un partido amistoso previo al arranque del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX en Tamaulipas

Chivas
Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Escrito por: Gustavo García - DR

Correcaminos vs Chivas

Las Chivas de Guadalajara, dirigidas por Gabriel Milito, enfrentarán a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en un partido amistoso previo al arranque del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX. El compromiso está programado para arrancar a las 20:00.

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