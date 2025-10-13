Ciclismo: ¿Correrá Isaac del Toro en México? Esto es lo que sabemos

El ciclismo mexicano podría vivir un momento histórico. Isaac del Toro, la nueva joya del pedalismo mundial, evalúa competir en el próximo Campeonato Nacional de Ruta, certamen que regresará tras 4 años de ausencia.

El evento, avalado oficialmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), marcaría el regreso del bajacaliforniano a territorio mexicano luego de consolidarse como una de las grandes figuras del Team Emirates UAE.

El presidente de la recién creada Unión Ciclista de México (UCIMEX), Bernardo de la Garza, confirmó la noticia y expresó su entusiasmo por la posible participación del joven campeón.

Un campeonato clave para el ciclismo nacional

El regreso del Campeonato Nacional de Ruta representa un impulso vital para los pedalistas mexicanos. Bernardo de la Garza explicó que este certamen es fundamental para otorgar puntos de ranking internacional y para que el ganador pueda portar el jersey de campeón nacional en competencias fuera del país.

“Cuando estuvimos en el Mundial, hablamos con las autoridades de la UCI sobre la importancia de reactivar el campeonato. Es crucial para el desarrollo de nuestros atletas y para su proyección internacional”, señaló el dirigente.

Además, subrayó que hubiera sido especial ver a Isaac del Toro luciendo el jersey nacional esta temporada.

“Creo que Isaac sería el gran favorito para ganarlo, y si no es él, cualquier mexicano que lo consiga será motivo de orgullo al verlo competir con ese jersey en el extranjero”, agregó.

Isaac del Toro a su tierra natal

Antes de regresar a México, Isaac del Toro cerrará su temporada europea el 19 de octubre en Andorra, donde se medirá ante figuras como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic.

Posteriormente, su equipo analiza permitirle viajar a Baja California para competir en el Campeonato Nacional, que se realizará del 23 al 25 de octubre.

Si se concreta su participación, sería su primera competencia oficial en suelo mexicano desde su explosión internacional.

El “Torito” llega con 15 victorias en la temporada y un impresionante cuarto lugar en el ranking mundial de la UCI con 4,704 puntos. Una cita en casa que promete emocionar a todo México.