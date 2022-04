10 cosas que no sabías de Gennady Golovkin

El boxeador kazajo Gennady Golovkin ha sido uno de los más dominantes en la última década, con una técnica y poder que lo han distinguido. Este viernes GGG está cumpliendo 40 años de edad y enfrenta un gran desafío en peso medio, buscando no solo seguir activo, sino sumar un nuevo título a su haber.

GGG se mostró fuerte, seguro y determinado por la reyerta que se acerca este sábado ante Ryota Murata en Japón, en un terreno hostil, pero que es signo de la seguridad y deseo de seguir enfrentando duros retos.

Inclusive, Golovkin tiene en puerta una pelea para el mes de septiembre ante Saúl Canelo Álvarez , pleito que sucederá, siempre y cuando derrote a Murata; también el tapatío deberá de dar cuenta de Bivol, para que el tercer choque se efectúe.

Aunque aún la pelea no puede darse por un hecho, ni mucho menos la sede, se ha especulado que podría ser en la Ciudad de México y en el máximo escenario del país, como lo es el Estadio Azteca.

Referente a esta eventual pelea en contra de Canelo, y en el marco de su duelo ante Murata, GGG indicó que “espera estar al nivel de las expectativas” y que está por ahora enfocado en su rival y “no mira por ahora al futuro”.

Lo que tienes que saber de Gennady Golovkin

1.- Tiene un hermano gemelo, de nombre Max. GGG nació solo 15 minutos antes. De hecho Max también es boxeador, aunque se apartó en 2004 pues en el camino tendría que enfrentar a su hermano y lo rechazó.

2.- Golovkin perdió a dos hermanos mayores. Sergey y Vadim se alistaron muchos años atrás al ejército ruso y perdieron la vida.

3.- Golovkin es políglota y además de hablar kazajo, habla bien ruso y alemán, en tanto que el inglés lo perfecciona cada vez más, por las necesidades de su carrera deportiva.

4.-Golovkin nunca había peleado tan cerca de su cumpleaños, como ocurrirá ahora ante Murata. El 5 de abril del 2008 peleó ante Ian Gardner, a quien venció por decisión unánime.

5.- GGG tuvo una gran carrera amateur, con 350 peleas, de las cuales ganó 345 y perdió el resto, lo que le dejó una baraja de aprendizajes.

6.- En el boxeo, admira a Sugar Ray Robinson, quien fue peso medio como él.

7.- Canelo Álvarez fue la piedrita en el camino para GGG , pues presumía de una carrera como invicto, hasta que en 2017 empató con Canelo y en la segunda contienda en 2018, el mexicano lo derrotó por decisión mayoritaria.

8.- Aunque la rivalidad ante Canelo le atrajo muchos reflectores, además de grandes bolsas y el único empate y derrota en su carrera, GGG ha pedido que no se le quite mérito a todo lo hecho y que esa rivalidad, no determina su trayectoria.

9.- De las 41 peleas ganadas, tiene 36 nocauts, lo que representa un 83.72 de peleas ganadas por esa vía. GGG en su momento llegó a tener un porcentaje de 89.8 por ciento. En 2017 tenía 37 peleas en total, 33 ganadas por ko.

10.- En sus ratos libres, GGG le gusta salir a pescar y es uno de sus más grandes pasatiempos