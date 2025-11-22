Costa Rica estaría interesado en otro entrenador mexicano tras la salida de Miguel Herrera

Luego de quedar fuera del Mundial 2026, la Federación de Futbol de Costa Rica ha comenzado a buscar al sustituto de Miguel 'Piojo' Herrera en la Selección Costarricense y los directivos tendrían los ojos puestos en otro director técnico mexicano.

Luis Fernando Tena, en la mira de Costa Rica para tomar a la Selección

Miguel Herrera y Luis Fernando Tena fracasaron en sus intentos por llevar a las Selecciones de Costa Rica y Guatemala, respectivamente; sin embargo, el Flaco dejó mejores impresiones y la Federación Guatemalteca estaría analizando la posibilidad de una continuidad.

Sin embargo, diversos reportes desde Guatemala señalan que la Federación Costarricense buscaría arrebatarles a su director técnico, convencidos de que ha hecho un mejor trabajo que el Piojo.

Incluso los federativos ticos ya se habrían acercado al Flaco Tena para que envíe un plan de trabajo y una propuesta salarial para analizar la posibilidad de su llegada a la dirección técnica.

Mencionan desde Guatemala que el entorno de la Federación de Fútbol de Costa Rica se ha acercado al del director técnico mexicano Luis Fernando Tena para que envíe un plan de trabajo y su propuesta salarial. Tal parece en Costa Rica se enamoraron del trabajo… pic.twitter.com/AjXUsQOKsb — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 20, 2025

Así le fue a Luis Fernando Tena en la Eliminatoria de Concacaf

Luis Fernando Tena tomó las riendas de la Selección de Guatemala desde el 2022 con miras a calificar para el Mundial 2026 y entre sus logros más destacados fue ascender al combinado Chapín a la Liga A en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Con Tena al mando, Guatemala disputó las Copas Oro 2023 y 2025 llegando hasta las Semifinales en la más reciente edición.

En la Eliminatoria Mundialista, Guatemala sumó ocho puntos y se mantuvo con vida hasta la penúltima fecha cuando perdió ante Panamá en un dramático partido.

