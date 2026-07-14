Insultan a la ‘Hormiga’ González y Brian Gutiérrez aficionados de Chivas

El ambiente en el Club Deportivo Guadalajara se tornó un poco hostil. Lo que debía ser una jornada ordinaria de entrenamientos en las instalaciones de Verde Valle terminó en un amargo episodio de tensión entre los aficionados del Rebaño Sagrado y dos de las jóvenes figuras del plantel: Armando 'Hormiga' González y Brian Gutiérrez.

¿EL ÚLTIMO BAILE DE DESCHAMPS? El legado del técnico que marcó una era en Francia

A la salida del complejo deportivo, un grupo de seguidores rojiblancos aguardaba pacientemente bajo el sol con camisetas, gorras y plumones en mano, con la única ilusión de obtener una firma o una fotografía de sus ídolos. Sin embargo, la decepción se transformó rápidamente en furia cuando ambos futbolistas abandonaron el recinto a bordo de sus vehículos particulares sin detener la marcha.

¿Por qué insultaron a la 'Hormiga' González y Brian Gutiérrez?

Tanto la 'Hormiga' González como Gutiérrez decidieron ignorar las peticiones de los presentes y continuaron su camino a velocidad moderada. La negativa a interactuar con los fanáticos encendió los ánimos de la multitud de manera inmediata. Los reclamos airados, abucheos e insultos subidos de tono no se hicieron esperar, quejándose fuertemente de la supuesta "falta de humildad" y desatención de los jugadores hacia la base que sostiene al equipo.

La afición de Chivas, caracterizada por su incondicionalidad pero también por su alta exigencia, ha dejado claro que no tolerará actitudes de desdén fuera del terreno de juego.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuándo y dónde debuta Chivas en el Apertura 2026?

A pesar del trago amargo extra cancha, el cuerpo técnico sabe que no hay tiempo para distracciones. Chivas afina los últimos detalles tácticos para hacer su presentación oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Rebaño Sagrado debutará este sábado 18 de julio a las 19:07 horas (Tiempo del Centro de México), cuando reciba en el Estadio Akron para medir fuerzas ante los Diablos Rojos del Toluca.

