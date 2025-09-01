¿Bye Milito? La directiva de Chivas ya piensa en este DT para enderezar el barco

El arranque del Apertura 2025 ha desatado tormentas en Verde Valle. Apenas seis jornadas después de haber iniciado su proyecto, Gabriel Milito ya vive momentos de máxima tensión al frente de las Chivas . El Rebaño Sagrado suma apenas 4 puntos, con un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas que lo tienen hundido en el antepenúltimo lugar de la tabla. La preocupación crece en la directiva, y el fantasma de un cambio de timón empieza a rondar antes de que la temporada se vuelva un desastre.

Diego Alonso, el plan alternativo de Chivas

Según fuentes cercanas al club, la directiva ya trabaja en un “plan B” en caso de que Milito no logre revertir el rumbo. Y en ese radar aparece con fuerza Diego Alonso, un nombre conocido en la Liga MX. El uruguayo dirigió en su momento a Pachuca, Monterrey y Pumas, y cuenta con experiencia en títulos y en gestión de vestuarios complicados. Hoy está libre tras su paso por el Panathinaikos de Grecia, lo que facilitaría cualquier negociación.

La urgencia es evidente: después de la fecha FIFA, Chivas enfrentará partidos de alto voltaje como el Clásico Nacional frente al América, el pendiente contra Tigres y un duelo con el campeón Toluca. Un calendario que podría ser definitivo para el futuro inmediato de Milito.

Milito no piensa en renunciar

Pese a la presión y los rumores, Gabriel Milito asegura que no dará un paso al costado: “No voy a renunciar por nada del mundo. Solo lo haría el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción”. Palabras que buscan transmitir confianza, pero que no disipan la incertidumbre en el entorno rojiblanco.

El futuro de Chivas se definirá en cuestión de semanas. Si los resultados no llegan, Diego Alonso podría ser el hombre que tome las riendas y escriba un nuevo capítulo en la historia del Rebaño Sagrado.