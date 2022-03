Sigue la crisis para Djokovic ¡Se quedó sin entrenador!

Marian Vajda ha dejado de ser el entrenador del tenista serbio Novak Djokovic. De esta manera separan sus caminos por segunda vez en sus trayectorias profesionales. El ex número 1 del mundo había cosechado grandes éxitos al lado del coach eslovaco.

El motivo habría sido que a sus 57 años, el Head Coach quería una menor carga de viajes y estrés en el circuito. La relación con Marian Vajda le había traído a Nole grandes beneficios, al sumar cinco Grand Slams en su segunda etapa juntos. Los títulos de Wimbledon 2019, Abierto de Australia 2020, Abierto de Australia 2021, Roland Garros 2021, Wimbledon 2021 y batiendo varios récords, en especial el de mayor número de semanas como número uno del mundo.

En cuanto al resto del equipo de trabajo del tenista serbio Novak Djokovic, Goran Ivanisevic pasa a ser su único y principal entrenador. Fuera de esto, no hay ninguna modificación al resto de sus integrantes, con los fisioterapeutas Ulises Badio y Miljan Amanovic y el preparador físico Marco Panichi aún en el barco de Nole. Vajda y Djokovic comenzaron su relación profesional en el año 2006, la temporada en la que el serbio se consolidó en el circuito, y desde entonces Marian había sido un elemento crucial e instrumental en los éxitos del serbio.

Vajda y Djokovic, una relación plagada de títulos

Entre principios de 2017 y principios de 2018, Vajda no fue parte del equipo de trabajo del serbio, que trabajo durante once meses con Andre Agassi y Radek Stepanek. Desde que Marian volviese a tomar las riendas del equipo, allá por la gira de tierra de 2018, los éxitos de Nole volvieron a multiplicarse.

Veremos si esta decisión no afecta el futuro en el circuito del ex número 1 del mundo, Novak Djokovic, el serbio aún tiene un calendario con panorama incierto, debido a que no es seguro de que pueda competir en algunos torneos Masters 1000 o torneos de Grand Slam.