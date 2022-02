Cristante: “Contra Toluca se prepara para ganar, no hay revanchas”

En la jornada siete de la Liga BBVA MX Hernán Cristante vivirá un partido especial con su nuevo equipo, el Querétaro enfrentará al que fue su club durante muchos años, tanto como jugador como director ténico, el Toluca. Esta será la primera ocasión en la que el argentino se enfrentará a los Diablos Rojos en su carrera como dirigente.

En conferencia previa al partido comentó “es una situación especial, no puedo negar lo que siento por el deportivo Toluca e incluso lo hablé con los chicos, pero no hay nada más”. Cristante está consciente de los objetivos del equipo y del papel para el que fue contratado. “Para mí es un juego que se prepara para ganar, no hay revanchas ni nada. A la institución la seguiré queriendo, pero hoy mi trabajo es para Gallos” declaró.

Los choriceros llegan a este encuentro tras una derrota 4-1 en manos de Cruz Azul, mientras que Querétaro llega de una victoria contra Mazatlán. La victoria de este partido es importante para ambas escuadras, por lo que el técnico argentino cree que la fórmula para derrotar a su contrincante depende de sí mismos. “Si nosotros llegamos mejor puede ser por un aspecto emocional, pero no le saca la jerarquía al Toluca o a Nacho Ambriz.”

Su idea para que el éxito queretano continúe se basa en comenzar a trascender por lo que puede hacer, y que no dependa de sus rivales. “Un equipo que quiere ser protagonista debe trabajar más en sí mismo. Querétaro debe jugar a ser protagonista en su cancha, sabiendo al rival que tiene enfrente. Creo que tenemos las herramientas para preparar un buen partido y creer que podemos ganar”.

Cristante no se casa con un estilo de juego

Respecto al modo de juego, Cristante anteriormente había jugado mucho con un 10 y en su llegada a los Gallos Blancos ha tenido que adaptarse a un parado distinto dentro del campo. “Acá hay una realidad, no puedo jugar como me gusta si no tengo la materia prima. Creo que si puedo encontrarle una variante al equipo, pero hoy me tengo que adaptar yo mucho más rápido que ellos a mí".

En los dos partidos que ha disputado como técnico del club queretano, ha obtenido tres puntos. “Tenemos que ganar. Hay obligación de jugar bien, de trabajar los partidos, de saber sufrir y saber crear, esa es la obligación del equipo. No voy a cambiar tan radicalmente el sistema, pero tampoco se hará lo mismo que se estaba haciendo”, constató.

Llegará al encuentro contra los Diablos en la posición 12 de la tabla general, y respecto a la alineación, no pudo dar una formal, “si todos están bien se puede repetir el equipo, sino las variables ya están trabajadas y pensadas” comentó, por lo que habrá que esperar al partido para saberla.

