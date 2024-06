Cristian Nodal y compañía: La Leagues Cup 2024 presentó su canción oficial

Falta un mes para el arranque de la Leagues Cup 2024 y la organización afina los detalles para el evento. Mientras los equipos de la Liga BBVA MX y MLS se preparan para el torneo, la canción oficial de esta edición ya suena en las plataformas digitales con Cristian Nodal como protagonista.

El cantante mexicano del momento forma parte del grupo de artistas invitados por la Concacaf para interpretar el tema titulado ‘Nuestros Colores’ que busca unir a los aficionados de México, Estados Unidos y Canadá al estilo de la Copa del Mundo.

Junto con Cristian Nodal, otros cinco artistas fueron invitados por los organizadores de la Leagues Cup para interpretar el tema ‘Nuestros Colores’ que buscará posicionarse como uno de los favoritos de los aficionados durante este verano.

Taboo, Emily Estefan, Gusi, Abel Pintos y Emilio Regueira son los cantantes que junto a Nodal interpretan la melodía que mezcla diversas voces y culturas para reflejar la esencia del torneo que combina lo mejor del futbol de México, Estados Unidos y Canadá.

Además de juntar sus voces, el tema también reunió a los artistas en un emocionante video musical con el colorido en las tribunas que suelen acompañar los partidos y la entrega de los jugadores en el campo de juego.

Our teams, our colors. 😎

‘Nuestros Colores’ is this year’s tournament anthem!

¿Listos? #LeaguesCup2024 kicks off in 30 DAYS! 🏆

See the full version of the music video by clicking below! Watch every #LeaguesCup match with #MLSSeasonPass on @AppleTV .

— Leagues Cup (@LeaguesCup) June 26, 2024