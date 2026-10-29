Cristiano Ronaldo convierte hat trick en la victoria del Al Nassr ¿Cuántos goles le faltan para llegar a los 1,000?

Cristiano Ronaldo continúa con su cuenta regresiva y cada vez está más cerca de alcanzar el millar de goles, luego de que este jueves 29 de octubre convirtiera un hat trick en la goleada del Al Nassr en contra del Al Kholood, por la Jornada 12 de la Saudi Pro League.

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Cristiano Ronaldo convierte hat trick y se queda a 15 goles de alcanzar los 1,000 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo celebró su nombramiento como el Mejor Balón de Oro de todos los tiempos con una tripleta en la victoria del Al Nassr este jueves.

El delantero portugués se quedó a 15 goles de alcanzar los 1,000 tantos a lo largo de su carrera, además de llegar a las siete anotaciones en lo que va de la vigente temporada de la Liga Profesional Saudí , superando a Julián Quiñones y quedándose a cinco del líder Ivan Toney.

El Comandante convirtió sus goles 983, 984 y 985 adelantando a su equipo al minuto 65' y nuevamente al 72' con asistencias de Joao Félix, y finalmente al 80' sellando su triplete con un pase de Sadio Mané.

⚽️9️⃣8️⃣5️⃣



الأسطورة كريستيانو رونالدو على بُعد 15 هدفًا من الألفية التاريخية 🔥🐐 pic.twitter.com/ujKjdtJd9o — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

El Al Kholood abrió el marcador al 16' por conducto de Julien Domingues, pero Al Nassr remontó gracias a Angelo al 24' y Sadio Mané al 38', mientras que Essomba empató antes del final del primer tiempo.

Cristiano Ronaldo podría alcanzar su millar de goles este mismo año ya que al Al Nassr le restan 11 partidos por disputar entre la Liga de Arabia, la Liga de Campeones de la AFC, la Copa del Rey de Arabia y la Supercopa de Arabia Saudita.

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