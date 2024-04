¿Nuevo destino para CR7? En esta ciudad ya lo esperan con los brazos abiertos

En Hong Kong ya tienen la vista puesta en Cristiano Ronaldo, la ciudad asiática espera con los brazos abiertos al astro portugués para enero de 2025 y de paso mandan un mensaje al conjunto del Inter Miami y Lionel Messi por la ausencia del jugador argentino en un partido amistoso que se llevó a cabo en dicha ciudad hace unos meses.

Pui-Kwan Kay, Presidente de la Asociación de Futbol de Hong Kong en entrevista con el diario ‘South China Morning Post’ abrió la posibilidad de que el Al-Nassr dispute un partido amistoso en el primer mes del siguiente año.

“Si Al Nassr va a jugar partidos de exhibición en algunas ciudades, las costosas tarifas podrían dividirse. No sé si Al Nassr regresará a China, pero [traer a Ronaldo a Hong Kong] es una buena idea porque es uno de los jugadores más populares”, comentó el directivo.

Mensaje contundente para Lionel Messi

En Hong Kong no tomaron muy bien que Lionel Messi no jugara en un partido amistoso del Inter Miami en la ciudad asiática. “Personalmente, no es apropiado preguntar por Messi en este momento. No se dará ninguna prioridad a él y su equipo”, mencionó Pui.

De hecho, antes del cotejo del Inter Miami se había prometido a la afición que el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022 tendría minutos en el partido. Además, la cosa no paró ahí ya que la promotora que fue la que llevo al club de la Major League Soccer a Hong Kong no dio reembolso a los aficionados que se dieron cita para ver únicamente a Messi y éste ni siquiera fue convocado por su compatriota, Gerardo Martino.

